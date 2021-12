Генеральний директор Blueprint Capital Advisors, американської компанії, що займається управлінням активами та альтернативними інвестиціями, Джейкоб Волтур, стверджує, що криптовалюта як фінансова інновація грає на руку всьому фінансовому сектору.

У середу у розмові з ведучим програми «Squawk Box» каналу CNBC Джо Керненом Волтур заявив, що останні п’ять років криптовалюти зростають неймовірними темпами, незважаючи на його прогнози щодо Дикого Заходу, які він колись робив.

За словами інвестиційного менеджера, криптовалюта дає можливість для інвесторів, і він зазначив, що його погляд на ринок «дуже конструктивний» і не ґрунтується на синдромі втрачених можливостей, або FOMO, як його називають у народі.

Він припускає, що найкращий спосіб розглядати криптовалюту — це подумати, з чого і як все почалося. Він підкреслює, що біткоїн запустили майже 12 років тому, і за цей період він колосально зріс.

Генеральний директор Blueprint Capital каже, що на даний момент існує понад 200 біржових платформ, які підтримують біткоїн, і що понад 14% дорослих американців мають криптовалюти.

Бичачий прогноз Волтура щодо криптовалют також коррелює з тим, наскільки фінансова система змінюється із впровадженням все нових і нових інновацій. Він стверджує, що у світі є ідеї щодо того, як варто платити за речі, і ці ідеї розвивалися і проходили стадії від готівки до чеків, потім кредитних та дебетових карток та електронних гаманців. Криптовалюта є новітньою інновацією на цій лінії еволюції грошей, зазначив він.

«Я вважаю, що, якщо говорити про загальну концепцію гаманця, то використання криптовалют – це щось на кшталт відповіді на питання «Куди нам далі йти?» і [гадаю], в цілому криптовалюти мають гарні перспективи, якщо говорити про їхнє поширення та впровадження протягом наступних п’яти-десяти років», – додав він.

Потім він розповів, що деякі провідні світові компанії та бізнеси все частіше визнають біткоїн та інші криптовалюти як платіжні методи. Серед таких він відзначає гіганти, як-от Starbucks, PayPal , AT&T і Overstock.com, що активно виступають за визнання криптовалют.

У зв'язку з цим Волтур говорить, що, напевно, було би помилкою з боку інвесторів ігнорувати криптовалюту як клас активів. Він додає, що якщо реалізується сценарій, при якому криптовалюта випередить ринок акцій США, то через «стадну поведінку» великий капітал може перетки з акцій у криптоактиви.

Він також вважає, що цифрові монети затьмарять акції, і це лише укріпить ідею про те, що «криптовалюта є класом активів з точки зору диверсифікації».

"I think it'd be a mistake to ignore this asset class which has looked like the wild west for the last 5 or so years," says Blueprint Capital's @JacobWalthour. "But if we see a stall in the U.S. equity market and a rise in #crypto, I think herd mentality could take over here." pic.twitter.com/4PEcA8qBo8

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 29, 2021