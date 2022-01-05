За словами генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, чіткі нормативно-правові акти та інституційне впровадження є важливими для криптопростору в 2022 році.

Генеральний директор FTX говорить, що цього року криптоіндустрії варто очікувати першої партії регулятивних актів.

Сем Бенкман-Фрід, генеральний директор криптовалютної біржі FTX, заявив, що у 2022 році може ринути величезний потік інституційних інвестицій в криптовалютний простір, завдяки більш чіткому регуляторному клімату в США та по усьому світу.

Хоча він бачить «першу партію» криптовалютних регулювань вже цього року, та за словами Бенкмана-Фріда, індустрії не варто очікувати великих змін у цій сфері.

Керівник FTX каже, що багато з того, що відбулося в 2021 році, було лише «підготовчою» роботою, і додає, що, на його думку, не варто очікувати колосальних нововведень. Та він «з оптимізмом» заявляє, що інституційні інвестори будуть тримати руку на пульсі, і якщо регуляторний клімат буде сприятливим для них, то вони здійснять фурор в галузі.

«Гадаю, цього року відбудеться багато важливих подій. Ми вже бачили, що сталося минулого року», – сказав він, додавши, що «багато з цього було підготовчою роботою».

Довгий шлях до інституційного впровадження криптовалют

Бенкман-Фрід заявив в інтерв’ю Bloomberg, що якщо основні інституційні гравці побачать, що буде вводитися чіткий контроль та регулювання, то обсяг інвестицій, який може хлинути в криптовалюту, буде схожий на «припливну хвилю».

Тим не менш, він вважає, що цього року довгоочікуване впровадження криптовалют у глобальних установах може не відбутися раптово. Він вважає, що як і при переході до світового регулювання, потрібен час для масового поширення криптовалют на Волл-стріт.

За його словами, весь цей процес може тривати ще кілька років, навіть якщо ринок буде зростати.

«Це буде довгий процес, ймовірно, він розтягнеться на кілька років», – зазначив керівник FTX.

На питання про те, хто, на його думку, в інвестиційному світі встигне на криптовалютний потяг у 2022 році і пізніше, Бенкман-Фрід відповів: «Кожен великий банк, кожен великий інвестиційний банк [і] пенсійні фонди». Він зазначив, що всі ці гравці уважно досліджували криптосектор.

Генеральний директор FTX також розповів про метавсесвіт і невзаємозамінні токени (NFT). Саме в цих секторах нишпорять великі технології та Волл-стріт. Ці технології стали проривом 2021 року, і Бенкман-Фрід вважає, що вони можуть стати ключовими компонентами простору Web 3.0.

Також у грудні Сем Бенкман-Фрід говорив про проблему регулювання криптовалют і наголошував на необхідності належного нагляду, що сприяє розвитку галузі. У програмі «Mad Money» телеканалу CNBC він заявив:

«Давайте переконаємося, що той регуляторний нагляд, який має бути, існує насправді, а нагляд, який не має жодного сенсу, не гальмує цю галузь».

Схожий заклик часто лунав у криптопросторі, і такі країни, як США, Велика Британія та Індія, демонструють ознаки та наміри врегулювати цю галузь у 2022 році.