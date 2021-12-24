Бред Гарлінгхаус стверджує, що 2021 рік був дуже потужним для Ripple, адже вдалося запустити послугу ODL, незважаючи на судовий процес проти SEC.

Бред Гарлінгхаус, генеральний директор Ripple, стверджує, що 2021 рік став переломним для криптоіндустрії. Він вважає, що за останній рік криптовалюту почали масово визнавати, і мільярди людей отримали можливість долучитися до глобальної фінансової спільноти.

Гарлінгхаус також зазначає, що цей рік став найбільш потужним для Ripple, незважаючи на негативні настрої довкола компанії, що виникли, коли Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти Ripple.

Коментарі генерального директора Ripple звучать саме тоді, коли широкий простір криптовалюти та блокчейну планує скористатися позитивними здобутками 2021 року і увійти в 2022 рік.

До речі, саме у 2021 році відбувся прорив NFT, DeFi зазнали зростання, інтерес до метавсесвіту посилився, а також велися розмови про Web 3. Це був рік, коли США дали зрозуміти, що не будуть слідувати за Китаєм і жорстко обмежувати видобуток біткоїну та забороняти криптовалюти.

«Було приємно спостерігати, як стало набагато менше «максималізму» і набагато більше людей, які приєднуються до цієї галузі», – зазначив Гарлінгхаус у серії коментарів у Twitter. Він бачить у цьому позитив для всієї екосистеми.

Стверджуючи, що цей рік був найкращим для Ripple за всю його історію, Гарлінгхаус також вказав на те, що 25% доларового обсягу RippleNet було записано за допомогою послуги ліквідності на вимогу (ODL), яка базується на XRP. Мережа також зафіксувала сплеск транзакцій ODL. За його словами, їх було у 25 разів більше порівняно з даними третього кварталу 2020 року. Також кількість транзакцій зросла на 130% за квартал.

Ripple також значно розширив свої межі і вийшов на нові ринки, де пропонує свої послуги ODL, а також має нові пропозиції для ключових гравців, як-от Японія та ОАЕ.

Гарлінгхаус є одним із найбільш суворих критиків SEC, і він вважає, що цей регулятор робить США непривабливими для криптокомпаній. Він додає, що хоча розробкою Web 2 займалися декілька американських компаній, з Web 3 ситуація може бути іншою.

Він поставив під сумнів підхід SEC до регуляторних питань і заявив, що дивно називати криптовалюту «Диким Заходом», коли у всьому світі більшість гравців галузі дотримуються вимог фінансових регуляторів.

За його словами, галузь потребує чітких нормативно-правових актів, а також послідовності з боку правоохоронних органів, і щоб при цьому компанії не карали за те, що вони вимагають того ж від відповідних органів.

Ignoring its prior statements, the SEC today won’t answer questions about the legal status of ETH, much less anything else. Is the agency actually living up to its mission of protecting investors w/ regulation by enforcement & what @HesterPeirce calls "strategic ambiguity"? 7/10 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) December 22, 2021

Ripple підтримує звинувачення SEC у тому, що керівники компанії, які займаються незаконним продажем токена безпеки, кидають тінь на XRP, враховуючи погляд регулятора на ETH від Ethereum.

Зараз XRP торгується приблизно за $0,96, це десь на 18% вище ніж було на минулому тижні і більше ніж на 116% за останній рік. Хоча у 2021 році багато з його конкурентів сягнули нових історичних максимумів, XRP досяг свого максимуму $1,96 у квітні і зараз торгується на 55% нижче від свого історичного максимуму, який зафіксували на початку 2018 року.