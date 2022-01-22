Виконавчий директор Stash Брендон Кріг дав інтерв'ю каналу CNBC у п'ятницю, через день після того, як його фінтех-компанія представила новий додаток для криптоінвестування.

Генеральний директор Stash Брендон Кріг каже, що нинішнє падіння на криптовалютних ринках дає можливість роздрібним інвесторам придбати активи на просадці.

За словами Кріга, зараз ідеальний час, коли люди, які хочуть долучитися до криптопростору, можуть придбати одну з монет та тримати її довгий час.

В інтерв’ю програмі «Squawk Box» на каналі CNBC Кріг заявив, що Stash не займається денною торгівлею, і тому не дає консультацій щодо цінового руху. Він зазначив, що «ніхто не має кришталевої кулі» і не може сказати, яким буде ринок найближчим часом чи навіть через п’ять-десять років.

Кріг працює в інвестиційній компанії, яка дозволяє роздрібним інвесторам поетапно купувати активи, і він вважає, що криптозима надає «ідеальний час» для всіх, хто готовий зробити довгострокові ставки.

«На нашу думку, настав ідеальний час для роздрібних інвесторів, щоб почати заробляти на криптовалюті», – заявив Кріг каналу CNBC.

У четвер Stash анонсував повністю автоматизований додаток для інвестування в криптовалюту і представив «Smart Portfolio», ризик якого становить 4%-6%. Однак цей ризик залежить від ризикового профілю клієнта, додав він.

Відповідаючи на питання, чи варто купувати за нинішніми цінами такі криптовалюти, як біткоїн та Ethereum, Кріг дав ствердну відповідь. Він додав, що Stash вірить у довгострокову перспективу цих активів, і, за їхніми прогнозами, ці криптовалюти здорожчають, навіть якщо буде велика корекція для BTC і ETH.

Окрім того, він зазначив, що підхід, який використовує Stash, і який полягає в тому, що ця компанія дозволяє робити невеликі інвестиції, дуже корисний, особливо для людей, які тільки почали знайомитися з криптовалютами і ще не досить добре розуміють ринок. Він сказав, що додаток створили, щоб дати таким інвесторам «простий і легкий спосіб» отримати шматочок криптовалютного інвестиційного пирога .

Компанія Stash має понад 6 мільйонів клієнтів і 2,3 мільйона передплатників. 49% нових клієнтів становлять жінки. Компанія, яка знаходиться в США, має активи під управлінням (AUM) на суму понад 3 мільярди доларів. За даними приватної оцінки, яку провели в лютому 2021 року, ця компанія коштує 1,4 мільярда доларів.

У п'ятницю ціна біткоїну різко впала і сягнула мінімальних 37 800 доларів. Біткоїн продовжує слідувати ведмежому тренду, в результаті якого він втратив вже понад 40% після того, як відкотився від своїх максимальних 69 000 доларів. Враховуючи, що біткоїн торгується паралельно акціям, ймовірно, його розпродаж продовжиться.

У п’ятницю Nasdaq знизився після падіння світових фондових ринків, за тиждень цей індекс впав майже на 6% та демонструє найгірші показники починаючи з жовтня 2020 року.