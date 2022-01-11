Схоже, Chainlink (LINK) починає зростати і, можливо, він збільшиться до 33 доларів. Дійсно, незважаючи на корекцію криптовалют на загальному ринку, яку ми спостерігали десь останній тиждень, монета мала одні з кращих результатів. LINK нарощує цей висхідний імпульс, та чи зможе він втримати його? Розглянемо декілька важливих моментів:

Протягом останніх кількох днів LINK вдалося відновити свою 200-денну експоненціальну ковзну середню (EMA).

Також токен також подолав свої 20- та 50-денні EMA.

Монета демонструє надзвичайну стійкість навіть при величезному низхідному тиску з боку загального ринку криптовалют.

Джерело даних: Tradingview.com

Chainlink (LINK): прогноз та аналіз ціни

Після грудневих перегонів Сант LINK показав певні ознаки відновлення. На той момент монета пробувала подолати бар'єр на позначці 23,16 долара. І навіть незважаючи на значний низхідний тиск з боку загального ринку криптовалют, LINK продемонстрував зразкову стійкість, коли перевищив поріг в 23,16 долара.

На момент написання цієї статті монета торгувалась на рівні 26,28 долара і пробувала подолати опір накладних витрат на рівні близько 28,7 долара. Якщо враховувати низхідну тенденцію, яка спостерігалася на крипторинку протягом останнього тижня, стає зрозуміло, що насправді LINK має гарні здобутки.

Якщо монета зможе перевищити позначку в 28,7 долара, очікуємо, що найближчим часом вона подолає і 33 долара. Та оскільки настрої на загальному крипторинку все ще залишаються ведмежими, LINK може знадобитися більше часу, щоб подолати цей поріг.

Чи варто купувати Chainlink (LINK)

LINK завжди був одним із кращих криптоактивів, які можна купувати та зберігати тривалий час. Зараз монету можна придбати зі значними знижками. Отже, зараз ідеальний час, щоб купувати його.

Його базові фундаментальні показники позитивні, і, як свідчить аналіз цін, у короткостроковій перспективі буде зростання, яке може допомогти замаскувати деякі втрати, що спостерігались останні 7 днів.