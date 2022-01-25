Попит і пропозицію називають основними факторами, що спричиняють підйом та спад на ринку. Проте коли панує ведмежий тренд (як нині), варто розуміти, що відбувається на крипторинку.

Простіше відкрити ордер на купівлю чи продаж, але якщо неправильно розуміти, що відбувається з ціною на ринку, то можна втратити все, що маєте на вашому торговому рахунку. Щоб отримати можливість випереджати ринок, прочитайте аналіз нижче і зрозумієте, що може Chainlink (LINK) запропонувати цього тижня.

Прогноз технічного аналізу LINK/USD

Джерело: TradingView

На годинному графіку видно, що після того, як сильна волатильність ведмежого ринку підштовхнула ціну активів до негативного режиму розпродажу, ціна Chainlink впала нижче рівня опору в 17,73 долара.

Однак на момент написання цього матеріалу пара LINK/USD торгується десь в районі первинної підтримки, що спостерігалася на ринку 23 липня. По суті, якщо ціна впаде нижче цього рівня, ціна пари LINK/USD зустріне короткострокову підтримку на рівні ведмежої ціни в 10,59 долара.

Тижневий графік цін

Джерело: TradingView

Після того, як не вдалося подолати поріг опору в 27,31 долара, вартість LINK/USD різко падає по відношенню до долара США, оскільки через фундаментальні економічні оновлення в США продавці прискорюють свою діяльність, і ціна активу просідає. Однак загальний ціновий рух Chainlink протягом усіх часових рамок залишається негативним.

Де може бути позитивний поворотний момент для активу

Очікуючи, що на ринку завершиться ведмежий тренд, варто пам’ятати, що якщо ця негативна тенденція продовжиться, пара LINK/USD, ймовірно, знайде точку спокою на рівні 10,59 долара, якщо обсяги продавців переважать попит покупців.