Чому криптовалюта метавсесвіту Avaxtars зросла на 117%

Ціна на Avaxtars (AVXT) зараз стрімко зростає. Сьогодні вона підскочила приблизно на 117% і сягнула денного максимуму в 25,68 долара.

На даний момент AVXT торгується на рівні 14,65 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 3,03 мільйона доларів. Його ринкова капіталізація становить 2,7 мільйона доларів, циркуляційний запас становить 156,8 тисяч токенів AVXT.

Що таке Avaxtars (AVXT)?

Avaxtars — це гра метавсесвіту за принципом «Грай та заробляй», яку створили на базі C-ланцюга Avalanche. AVXT — її нативна валюта, яка запустили в жовтні 2021 року.

У грі Avaxtars, яка побудована на NFT, кожен компонент гри токенізований і працює на блокчейні Avalanche. У мережі Avalanche кожен Avaxter генерується в цифровому вигляді та записується як унікальний ERC-721NFT.

У грі є така функція: особистий апарат для створення Avaxter (PAGM), за допомогою якого відбувається аналіз цифрового генетичного коду (DGC) Gen1 і створюються нові Avaxter Gen2. Цей процес в Avaxtar називається фермерством і дозволяє користувачам заробляти токени AVXT і нові Avaxters.

Щоб почати грати, користувачі мають придбати Avaxtar на ринку, Gen1 і Gen2 Avaxtars коштують від 5 до 15 доларів.

Завдяки своїй доступності Avaxtars чудово підходить для новачків у просторі криптовалюти, NFT і метавсесвіту.

Наразі користувачі, підключившись за допомогою сумісного гаманця, наприклад, MetaMask, можуть перевірити, чи доступна бета-версія Avaxtars. Цей проєкт є одним із небагатьох, хто виконав свої обіцянки, які робилися на момент запуску, і він став однією з найбільш авторитетних криптовалют метавсесвіту на ринку.

Також у грі є три різні токени: ENXT, AVXT і DGC. Токени ENXT створюються шляхом надання ліквідності пулам AVXT-AVAX на децентралізованій біржі. Токени AVXT можна отримати завдяки ігровим процесам, а токени DGC створюються завдяки процесам PAGM.

Чому зростає ціна на Avaxtars?

Сьогодні Avaxtars оголосили про своє партнерство з першою соціальною мережею на базі Avalanche Kaira Network, де користувачі можуть підключити свої Avaxtar NFT до мережевої платформи, щоб створювати контент і заробляти токени Kaira під час спілкування.

🔥 Announcement! 🔸 $100,000 worth of ALLOCATION POOLS to the #Avalanche community, exclusive to our Private Sale round! 🏁 Application time: Monday 6.00PM UTC Wait until Monday to become an early investor in $KAIRA token's private sale round and for our detailed blog post. — Kaira Network 🔺 (@KairaNetwork) January 14, 2022

Хоча таке партнерство і дало проєкту бичачий імпульс, та головною причиною недавнього росту цін є наявність робочого продукту з робочою екосистемою, яка постійно зростає.