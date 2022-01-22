Чому токен API3 зростає, коли більшість криптовалют падають

Ціна API3 зросла більше ніж на 42%, коли більшість криптовалют, зокрема біткоїн та Ethereum, різко впали. На момент написання цієї статті токен API3 торгувався за 6,87 долара.

Токен API3 зростає в той час, як на криптовалютному ринку відбувається велика кривава бійня, в результаті якої біткоїн, найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, впав до 35 тисяч доларів, а Ethereum, друга за величиною криптовалюта, знизився до 25 тисяч доларів.

Наразі API3 коштує десь на 2 долари менше від свого історичного максимуму в 10,31 долара, який спостерігався у квітні 2021 року. І, якщо така тенденція, коли менше ніж за 24 години ціна токену зросла більше ніж на 2 долари, продовжиться, то API3 може сягнути нових рекордів ще до завершення нинішнього ажіотажу.

Але чому ціни API3 зростають, особливо тоді, коли більшість монет падають? Нижче пояснимо, чому його ціна дорожчає.

Що таке API3?

API3 є нативним токеном блокчейн-мережі API3.

Мережа блокчейн API3 дозволяє створювати децентралізовані версії API, а також керувати ними та монетизувати їх.

Команда, яка стоїть за проєктом API3, вважає, що можна використовувати смарт-контракти для надання «своєчасних, надійних даних реального світу», як у випадку з традиційними API.

Чому ціна API3 зростає

Нинішнє зростання API3 пов’язане з тим, що сьогодні вранці біржа Binance оголосила про те, що вона внесе цей токен до своїх списків, а згодом на криптобіржі відбудеться його лістинг.

У повідомленні, яке опублікували на вебсайті Binance в січні 2022 року близько 10:38 за Києвом, криптобіржа пообіцяла внести токен API3 до списків 22 січня, тобто сьогодні.

Приблизно таку ж інформацію написали на сторінці Binance у Twitter, і ця новина охопила спільноту API3.

Дійсно, ціна токену API3 почала зростати 20 січня ще в очікуванні лістингу, а після того, як Binance оголосила цю новину, його ціна зросла астрономічно.

Після того, як сьогодні біржа Binance реалізувала те, про що заявила вчора, ціна токену продовжила свій бичачий забіг.

Recent #Binance listing: #API3@API3DAO is a data oracle that enables APIs to feed data to blockchain applications directly without third-party middlemen. Learn more 👇https://t.co/0DbTVpBQYQ — Binance (@binance) January 22, 2022

До публікації новин про лістинг ціна API3 просідала, це зниження почалося ще в середині листопада 2021 року, і грудневі спроби виправити ситуацію завершилися невдачею.

Наразі інвестори очікують, що токен API3 підніметься вище 10 доларів, тим більше, що він показує стійкість і зростає у той час, коли загальний ринок падає.