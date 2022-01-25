Чому ціна на Cosmos (ATOM) зростає

ATOM, нативний токен криптовалюти Cosmos, зріс більше ніж на 17% за останні 24 години; в той час, як всі основні криптовалюти, як-от Ethereum і Bitcoin, падали, хоча нині вони намаються виправитися і почали торгуватися в плюсі.

Зараз Cosmos коштує 36,08 долара, а обсяг торгів складає 3,9 мільярда доларів і зростає. Якщо цей поточний бичачий тренд продовжиться, токен може встановити новий історичний максимум у першому кварталі 2022 року.

Що таке Cosmos (ATOM)?

Cosmos — це проєкт, який вирішує проблеми, з якими зіштовхується галузь блокчейну, і робить блокчейн-технологію менш складною та важкою для розробників децентралізованих додатків.

ATOM є нативним токеном блокчейн-мережі Cosmos.

Чому ціна ATOM зростає

Нинішні перегони токену ATOM значною мірою спровокувала публікація в Twitter про те, що він поділиться інтегрованими токенами IBC в мережі Cosmos. На даний момент Terra вже домінує на цьому ринку з часткою 49,6%.

Очікується, що ATOM вистрелить і стане конкурентом Terra. 20 вересня ATOM сягнув максимальних 44,8 долара, потім настала фаза, яка в грудні закінчилася для токену на рівні 20,18 долара, і відтоді він продовжує зростати.

Після невдалих спроб прориву 7 і 17 січня «бики» розпочали 1 січня перевернутий прорив за паттерном «Голова та плечі», і альткоїн досяг п’ятитижневого максимуму рентабельності інвестицій у 79,61% від мінімуму, що спостерігався 29 грудня.

«Ведмеді» зберегли підтримку Фібоначчі на рівні 43,6%, оскільки «бики» продовжували захищати рівень підтримки в 23,6%, який вони пізніше змінили на 38,2% під час нещодавнього розпродажу. Під час розпродажу ATOM втратив 35,6% своєї вартості, хоча «бики» повернули 38,2% завдяки зростаючому ефекту продажу.

Після того, як RSI сформував низхідний канал через опір біля середньої лінії, виник ведмежий нахил, і гістограма MACD показала кінцеву рівновагу, що зіграла на руку продавцям.