Протягом останнього місяця при торгівлі Aave (AAVE) в основному спостерігався бічний тренд, і значних проривів не було. Aave вдалося коливатися в діапазоні між 250 і 270 доларами. Поки ціна трималася вище 250 доларів, більшість аналітиків стверджували, що це лише питання часу, коли Aave (AAVE) зможе піднятися вище 300 доларів. Та в результаті відкату монета впала нижче 250 доларів. Чи варто все-таки купувати Aave (AAVE)? Розглянемо деякі факти:

Недавній відкат токена в основному був викликаний песимістичними настроями на загальному ринку криптовалют, що панували останню добу.

На момент написання цієї статті Aave (AAVE) торгувався за 221 долар, а у внутрішньоденній торгівлі за 24 години впав на 13%.

Очікується, що в найближчі дні настрої в криптопросторі покращаться, і Aave (AAVE) відновиться до 250 доларів.

Джерело даних: Tradingview.com

Aave (AAVE): аналіз і прогноз ціни

Більшість новорічних прогнозів передбачали, що в найближчий час Aave (AAVE) перевищить позначку в 300 доларів. Звичайно, були певні ризики зниження вартості через мляві настрої на загальному ринку криптовалют.

Хоча останні кілька тижнів Aave (AAVE) торгувався в діапазоні між 250 і 270 доларами, та за останні 24 години він втратив 13% і опустився нижче 250 доларів. Проте ми очікуємо, що його ціна швидко відновиться до 250 доларів, особливо якщо покращаться настрої на загальному крипторинку.

Після цього ціна Aave (AAVE), ймовірно, повернеться до позначки в 270 доларів, а потім, як очікувалося раніше, зросте вище 300 доларів. Будемо уважно спостерігати за настроями крипторинку, щоб знати, куди він буде рухатися в найближчі дні.

Чи варто купувати Aave (AAVE)?

Aave (AAVE) — один з найбільш перспективних DeFi-проєктів. Протокол дозволяє людям брати та давати в позику криптоактиви через децентралізовану екосистему. Хоча в цій області спостерігається велика конкуренція, очікується, що в довгостроковій перспективі Aave (AAVE) стане головним гравцем. Отож, якщо ви хочете придбати непогані DeFi-токени, вам варто звернути увагу на Aave.