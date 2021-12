Сьогодні ціна Aave в реальному часі становить 286 доларів США, а щоденний обсяг торгів —522,68 мільйона доларів. За останні 24 години Aave виріс на 10,72%. Якщо бажаєте дізнатися, чи варто купувати Aave і де зараз можна його придбати, читайте далі.

Aave — це децентралізований фінансовий протокол, який дозволяє людям брати та давати криптовалюту в позику. Кредитори отримують відсотки, вносячи свої цифрові активи в спеціально створені пули ліквідності. А позичальники, користуючись цією ліквідністю, можуть використовувати свої криптовалюти як заставу, щоб отримати миттєвий кредит.

Aave (що фінською означає «привид») спочатку називався ETHLend, коли його запустили у листопаді 2017 року, але у вересні 2018 року стався ребрендинг, і назву змінили на Aave.

AAVE надає власникам токенів пільгові збори на платформі, а також служить токеном управління, тобто дає власникам право голосу щодо майбутнього розвитку протоколу.

Враховуючи ті коливання, які Aave зазнав останнім часом, дуже важко передбачити, якою буде ціна в майбутньому. Щоб краще розуміти ситуацію, читайти прогнози цін та аналізуйте ринок. Також вам допоможе наступний розділ.

Price Prediction передбачає, що у 2022 році Aave буде торгуватися щонайменше за 421 долар. Максимальна ціна може бути 484 долари, а середня вартість протягом року буде 435 доларів. У 2023 році ціна Aave буде на рівні як мінімум 646 доларів, можливо, підніметься до 742 долари, а середня ціна становитиме 663 долари. У 2024 році він буде коштувати щонайменше 931 долар.

