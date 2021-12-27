Сьогодні ціна Aave в реальному часі становить 286 доларів США, а щоденний обсяг торгів —522,68 мільйона доларів. За останні 24 години Aave виріс на 10,72%. Якщо бажаєте дізнатися, чи варто купувати Aave і де зараз можна його придбати, читайте далі.

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Що таке AAVE?

Aave — це децентралізований фінансовий протокол, який дозволяє людям брати та давати криптовалюту в позику. Кредитори отримують відсотки, вносячи свої цифрові активи в спеціально створені пули ліквідності. А позичальники, користуючись цією ліквідністю, можуть використовувати свої криптовалюти як заставу, щоб отримати миттєвий кредит.

Aave (що фінською означає «привид») спочатку називався ETHLend, коли його запустили у листопаді 2017 року, але у вересні 2018 року стався ребрендинг, і назву змінили на Aave.

AAVE надає власникам токенів пільгові збори на платформі, а також служить токеном управління, тобто дає власникам право голосу щодо майбутнього розвитку протоколу.

Чи варто сьогодні купувати AAVE?

Враховуючи ті коливання, які Aave зазнав останнім часом, дуже важко передбачити, якою буде ціна в майбутньому. Щоб краще розуміти ситуацію, читайти прогнози цін та аналізуйте ринок. Також вам допоможе наступний розділ.

Прогноз ціни AAVE

Price Prediction передбачає, що у 2022 році Aave буде торгуватися щонайменше за 421 долар. Максимальна ціна може бути 484 долари, а середня вартість протягом року буде 435 доларів. У 2023 році ціна Aave буде на рівні як мінімум 646 доларів, можливо, підніметься до 742 долари, а середня ціна становитиме 663 долари. У 2024 році він буде коштувати щонайменше 931 долар.

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