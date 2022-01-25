За останні 24 години пара FTM/USD знизилась на 7,83%, а втрати за тиждень складають 33%

Криптотокен знаходиться на рівні підтримки в 2,0 долари на ведмежому ринку

1,50 долара стане наступним рівнем підтримки, якщо FTM/USD впаде нижче зони консолідації

Починаючи з 21 грудня токен Fantom FTM/USD впевнено зростав, коли всі інші криптовалюти зазнавали серйозних втрат. Він піднявся з мінімальних 1,35 долара 21 грудня до максимальних 3,37 долара 17 січня.

Однак токен зіштовхнувся з ведмежим тиском і з того часу падає. Пара FTM/USD впала більше ніж на 7% за останні 24 години, і наразі торгується близько позначки в 2,0 долари. Загальні втрати за тиждень зросли принаймні до 33%.

Технічний аналіз FTM/USD: 2,0 долари є визначеним рівнем підтримки

З огляду на вищевказаний денний графік, пара FTM/USD відступила до рівня підтримки в 2,0 долари. Вона намагалася відновитися, а потім знову скотилася до підтримки через цінову слабкість, що панує на загальному крипторинку. Загальна слабкість криптопростору пов’язана з майбутнім посиленням політики ФРС з метою приборкати зростаючу інфляцію.

Хоча FTM/USD піднімається від рівня підтримки, та пара все ще бореться з ведмежим тиском, і зіштовхнулася з опором на 9, 14 і 20 день . Також можливий короткостроковий опір на рівні 2,39 долара, який може стримати зростання ціни. Будемо далі спостерігати за денним графіком, як закриється свічка, щоб підтвердити, тенденція змінилася чи продовжується.

Висновок

Виходячи з технічних даних, якщо рівень в 2,0 долари утримається, буде можливість придбати FTM/USD. Сигнал цінової поведінки, зокрема формування бичачого пін-бару на підтримці, може свідчити про розворот тренду і сприяти зростанню FTM/USD.

Тим не менш, FTM/USD може впасти нижче рівня підтримки, якщо криптовалюта буде слабшати. Якщо відбудеться падіння нижче поточного рівня підтримки, токен почне рухатися до позначки 1,5 долара, яка є наступним рівнем підтримки.