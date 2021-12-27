Масове визнання BTC сприяло тому, що він тепер корелює зі світовим фінансовим ринком.

Цей рік був для BTC стабільним, різниця в його ціні за рік становить 138% між максимальним та мінімальним значеннями.

Кілька технічних індикаторів прогнозують, що незабаром ціна цієї флагманської монети може перевищити 100 тисяч доларів.

Біткоїн (BTC/USD) — король криптовалют, який 10 листопада 2021 року досяг свого нового історичного максимуму — 69 000,00 доларів. Пізніше відбулася корекція ціни, і поточна ціна становить 50 775,26 долара.

Біткоїн став менш мінливим активом, ніж раніше

Цей рік для біткоїну був більш стабільним. Протягом року у інвесторів було багато можливостей відкривати або закривати свої позиції. За останні 52 тижні ціна зросла більше ніж на 70% і займає стабільну позицію після того, як вона перевищила історичний максимум 2017 року в 20 000 доларів.

Причина стабільності біткоїну (окрім позитивних настроїв Ілона Маска) криється в тому, що в Сальвадорі його визнали як офіційний спосіб оплати. Більше того, ETF біткоїну привернули увагу інституційних інвесторів, і це підвищило волатильність ціни після того, як вона втратила 25% після оголошення новини про Сальвадор.

Чи варто купувати біткоїн (BTC)?

Окрім того, що біткоїн багато разів сягав нових максимумів, бики мали сильну позицію вище позначки 30 000 доларів. Однак, сягнувши свого історичного максимуму, ціна впала і втратила 37%, що відобразило спад на денному графіку. Тим не менш, на сьогоднішній день річний приріст перевищує 80%, і на денному графіку поточна ціна піднялася вище динамічної 20 EMA.

Джерело: TradingView

Протягом кількох днів ціна утримувалась вище динамічної 20 EMA, а-от індикатор MACD Histogram показує бичачий тренд. У такому контексті ми очікуємо, що ціна піде вгору, і основною метою стане позначка в 53 628,80 долара. В протилежному випадку, якщо у внутрішньоденній торгівлі біткоїн впаде нижче 59 500 доларів, то ціна знизиться до 45 419,00 доларів.