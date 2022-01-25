Найближчим часом рівень підтримки біткоїну стане 32 108 доларів.

«Бики» можуть разом із підтримкою отримати шанс.

Біткоїн торгується з повним розпродажем без ознак перепроданості.

Через негативні настрої на ринку вартість біткоїну зменшилася вдвічі від попереднього рекордного максимуму в 69 000 доларів, що спостерігалася в жовтні. На початку нового торгового тижня в понеділок біткоїн торгувався в мінусі на ведмежому ринку.

Як повідомляється, біткоїн втратив понад 50% від своєї максимальної вартості в 69 000, що була в жовтні 2021 року. З огляду на те, що спад триває вже три місяці, немає жодних ознак, що цей ведмежий тренд закінчиться найближчим часом.

Технічні рівні, на які варто звернути увагу, перш ніж купувати біткоїн

Джерело: TradingView

Оскільки BTC торгується нижче за початкову підтримку в 38 890, ціна біткоїну продовжує падати. Як стверджують, сильна волатильність на ведмежому ринку сприяла активності ведмедів, а це привело до зниження ціни BTC.

По суті, якщо вам потрібно зайняти довгу позицію для пари цифрової валюти BTC/USD, ви маєте знати, що на ринку біткоїн наразі торгується в районі підтримки 33 903 доларів. Отож, очікування бичачого корекції вище цього рівня допоможе вам прийняти рішення, чи варто купувати цей актив.

Однак, з точки зору технічного аналізу, на ціну біткоїну, здається, очікує довгостроковий ведмежий тренд, адже вартість активу наближається до короткострокової підтримки на рівні 30 696 доларів.

Загалом, перш ніж думати про можливість зайняти довгу позицію, рекомендуємо трохи почекати, доки ціна не перевищить початкову підтримку в 30 696 доларів.

І наостанок

Розпродаж, що зараз триває на ринку, можна пояснити різницею у співвідношенні попиту та пропозиції. Більше того, ринок криптовалют почне зростати, коли попит перевищить пропозицію. З іншого боку, ринок різко впаде, коли пропозиція на ринку перевищить попит.