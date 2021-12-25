Як і для більшості активів у криптовалютному секторі, більша частина грудня була не дуже успішною для токенів DeFi. Через спад на ринку більшість токенів DeFi просіли, та зараз видно деяку консолідацію цін, адже бики збираються скористатися новими падіннями. Однак Convex Finance (CVX) приємно виділяється у просторі DeFi, при цьому не лише протягом року, а й протягом минулого тижня. Розглянемо деякі ключові моменти:

За останні 7 днів або близько того Convex Finance (CVX) виріс на колосальні 50%.

Під час публікації даного матеріалу токен торгувався на рівні 41,39 долара, хоча у внутрішньоденній торгівлі за 24 години йому вдалося досягти максимуму в 49 доларів.

Токен значно перевищує свою 200-денну просту ковзну середню, що вказує на те, що бичачий тренд вже настав.

Джерело даних: Tradingview.com

Convex Finance (CVX): цінова поведінка та її аналіз

Протягом останніх семи днів ми бачили на технічних графіках, як CVX подолав кілька своїх порогів. Очевидно, що це бичачий тренд. Насправді більшість аналітиків говорили, що основним бар'єром стане позначка в 44 долари. Хоча під час публікації даного матеріалу ціна CVX була дещо нижчою і становила 41,38 долара, та в один момент під час внутрішньоденної торгівлі токену вдалося піднятися значно вище цього бар'єру.

Це говорить про те, що найближчими днями, можливо, буде консолідація ціни в районі 44 долари. Деякі бичачі аналітики навіть впевнені, що CVX зможе повернутися до свого попереднього максимуму за 24 години, що становив 49 доларів, і навіть зможе прорватися до позначки близько 50 доларів. У будь-якому випадку Convex Finance (CVX) залишається одним із найефективніших токенів DeFi на даний момент.

Чи варто купувати Convex Finance (CVX)

DeFi просто вибухнули у 2021 році, і очікується, що найближчим часом ця тенденція буде зберігатися. Хоча є багато токенів DeFi, які можна придбати, з огляду на прибутковість CVX цього року, здається, що він лідирує і, ймовірно, збереже цю тенденцію в довгостроковій перспективі. Однозначно його варто зараз купувати.