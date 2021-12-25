Протягом останніх кількох тижнів постійно спостерігалась тенденція до зниження Crypto.com (CRO). В основному монета торгувалася трохи нижче або вище її підтримки в 0,5 долара. Ймовірно, що до кінця року збережеться цей ведмежий тренд, однак раптове пожвавлення несе певний позитивний прогноз на найближче майбутнє. На момент написання даного матеріалу монета зросла майже на 15% у внутрішньоденній торгівлі. Розглянемо деякі основні моменти:

Незважаючи на постійну тенденцію до зниження протягом останніх тижнів, CRO виріс на 15% і, схоже, зупинився на цій позначці.

Однак монета все ще може пробити стелю на рівні 0,63 долара, і їй потрібно утримувати сьогоднішні позиції та покращувати їх, щоб подолати цей бар'єр.

Довгостроковий прогноз для CRO залишається досить позитивним, незважаючи на останні тенденції до зниження та стримуючі фактори.

Джерело даних: Tradingview.com

Crypto.com (CRO): цінова поведінка та її аналіз

На момент виходу цього матеріалу CRO торгувався на рівні 0,64 долара. Це майже на 15% вище у внутрішньоденній торгівлі, але найголовніше, монеті вдалося пробити свою стелю в 0,63 долара.

До того ж, нещодавні зміни ціни показують, що CRO значно виріс за свою 50-денну ковзну середню, що може свідчити про розворот ведмежого тренду, який ми спостерігали протягом більшої частини грудня.

Проте, чи зможе монета утримати свої позиції та найближчим часом покращити їх, залежить від настроїв на загальному ринку криптовалют. Якщо ведмежі тенденції будуть продовжуватися, вони значно вплинуть на CRO, і його ціна наблизиться або впаде нижче рівня підтримки в 0,5 долара.

Чи варто купувати Crypto.com (CRO)

Crypto.com (CRO), одна з провідних криптобірж у всьому світі, цього року зробила чимало важливих кроків. Платформа підписала декілька рекламних контрактів зі спортивними брендами, щоб залучити більше користувачів. Crypto.com також дуже успішно займається торгівлею NFT. Безсумнівно, купівля цієї валюти стане гарною довгостроковою інвестицією, якщо вас цікавить фундаментальна вартість.