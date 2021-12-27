Плата за газ Ethereum знизилася на 62% порівняно з попереднім місяцем

Web3 і NFT підвищують ефективність Ethereum

У центрі уваги «Protocol 2.0» від Ethereum

Ethereum (ETH/USD) — це нативний токен блокчейну Ethereum, який у листопаді 2021 року досяг свого історичного максимуму — 4868,00 доларів. Відтоді відбулася корекція ціни, і наразі ціна становить 4060,38 долара.

Бичачі фактори для Ethereum: що мають знати інвестори

Місяць тому переказ на Ethereum коштував дорожче, тоді користувачі повинні були платити 62,80 долара або 0,0056 ETH за транзакцію. Однак зараз все змінилося, і наразі комісія за транзакцію становить 23,34 долара, що на 62% менше, ніж місяць тому.

2021 рік став прибутковим для інвесторів Ethereum, це стало можливим завдяки колосальному прориву Web3 та NFT. На думку деяких прихильників криптовалюти, Ethereum є технологією, що має більш стабільну базу даних, ніж Bitcoin. Наразі основним драйвером для ціни Ethereum є майбутній «Protocol 2.0», де поточний енергоємний proof-of-work замінять на метод proof-of-stake. В результаті цього майнінг Ethereum може споживати на 99% менше енергії, і це має зацікавити більше користувачів, і в майбутньому, можливо, ціни підвищать.

Чи варто купувати Ethereum (ETH)?

У 2021 році Ethereum показав непогану прибутковість. Його ціна зросла на 400% порівняно з його конкурентом Bitcoin, який з початку року ледь виріс на 80%. Більше того, останнє коливання ціни свідчить, що можливий бичачий прорив на рівні 4060,00, а це важливо при купівлі ETH/USDT.

Джерело: TradingView

Хоча поточна ціна не може подолати 20 EMA (експоненціальна ковзна середня), в найближчі дні ми очікуємо інтенсивний купівельний тиск. У такому випадку існує велика ймовірність, що будь-яке бичаче відхилення на денному графіку від рівня підтримки в 3662,52 долара (зона попиту 2927,68-3646,52) спричинить зростання поточного бичачого настрою вище психологічної позначки в 5000,00.