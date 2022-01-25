Слабка волатильність і середній імпульс є одними з найбільш важливих факторів, що впливають на настрої на загальному ринку. Щоб уміти відрізняти трендовий ринок від ринку з обмеженим діапазоном, потрібно розуміти умови мінливості ринку.

Загалом через потужну волатильність ринку ціна мем-монети впала по відношенню до долара США. Вам може бути цікаво, яку винагороду ви отримаєте, якщо купите SHIBA INU. Читайте далі, щоб дізнатися, чому слід розглядати Shiba Inu як гарний актив, який варто придбати.

Технічні рівні, з якими варто ознайомитися перед тим, як купувати Shiba Inu

Джерело: TradingView

За даними 4-годинного графіку, ціна цієї мем-монети падає, і підтвердженням тому є низка мінімальних позначок.

Окрім того, ціна активу не змогла зупинити продавців, і його вартість продовжує знижуватися після того, як потужний ведмежий тиск значно зменшив ціну монети. До цього часу вважалося, що через довгостроковий ведмежий тренд вартість цього активу знайде точку спокою на рівні підтримки в 0,0002048 долара. І навпаки, на цьому рівні криптовалюта може зайняти довгу позицію, якщо взагалі ціна активу вийде за межі цієї цільової ціни.

Однак рівень підтримки та опору знаходяться в районі 0,0001972 долара, а поріг опору знаходиться на рівні 0,00002598 долара. Загалом, якщо монеті вдасться прорватися вище рівня опору, то саме час буде виставляти ордери на купівлю, адже це стане підтвердженням початку бичачого ринку.

І наостанок

Цінова поведінка цього активу ще не продемонструвала значних ознак довготривалості. Наразі він торгується з горизонтальною підтримкою. Таким чином, якщо відбудеться падіння нижче рівня підтримки, то вартість активу продовжить знижуватися. З іншого боку, якщо ціна підніметься вище рівня підтримки, вона відразу зіштовхнеться з опором на рівні 0,00002598 долара.