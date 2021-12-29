Chainlink (LINK) — платформа для розумних контрактів (smart contracts), яка входить до 20 найкращих криптопроєктів за ринковою капіталізацією. На початку грудня LINK, нативний токен цієї платформи, пережив значну корекцію, що призвело до падіння ціни. Але на позначці близько 17 доларів монета знайшла достатньо підтримки і закріпилася там. З того часу вона демонструє значні прибутки. Розглянемо основні моменти:

На момент написання цього матеріалу LINK торгувався на рівні 22,43 долара, у внутрішньоденній торгівлі втратив 4%.

Незважаючи на це, валюта все ще дорожчає протягом останніх 7 днів і за цей період зросла майже на 15%.

Однак LINK зіштовхується з опором біля позначки в 23 долари, і це може стати на заваді тривалому бичачому забігу.

Джерело даних: Tradingview.com

Chainlink (LINK): аналіз ціни та прогноз щодо неї

Після того, як відбулася вирішальна корекція цієї валюти, серед аналітиків виникли побоювання, що LINK може впасти значно нижче 15 доларів. Та незважаючи на такий спад, монета знайшла підтримку і закріпилася в районі 17 доларів. Деякий час вона трималася на цій позначці, а потім підстрибнула до 20 доларів. На момент написання статті LINK торгувався за 22,43 долара.

Проте монеті поки не вдається подолати поріг в 23 долари. Щоб закріпився гідний уваги висхідний тренд, LINK має подолати цей поріг та підтримувати свої здобутки. Важливо зазначити, індикатор RSI свідчить про перекупленість LINK. Саме тому висхідний імпульс може зіштовхнутися з серйозним ведмежим тиском, якщо нинішні власники LINK вирішать зафіксувати свої прибутки.

Чи варто купувати Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) завжди був чудовою інвестицією для тих, хто хоче диверсифікувати свій криптопортфель. Він має гарні довгострокові основи, які не варто ігнорувати. Окрім того, цього року LINK також приніс гарні прибутки. На нашу думку, зараз його ціна є зниженою, тому це гарна можливість придбати цю валюту. Проте найближчим часом вона зазнає значних коливань.