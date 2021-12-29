Після різкого грудневого спаду Avalanche (AVAX) і більшість криптовалют відновлюються. Хоча динаміка починає знижуватися, та за останні тижні видно деяку позитивну тенденцію до зростання. Та чи зможе AVAX набрати обертів і подолати позначку в 147 доларів? У такому разі валюта сягнула б своїх історичних максимумів. Перш ніж перейдемо до цінової поведінки та її аналізу, розглянемо декілька важливих моментів:

За останні два дні Avalanche (AVAX) подолав свою 20-денну EMA в 109 доларів, а це свідчить про бичачий імпульс.

На момент написання цієї статті монета торгувалась за 113,74 долара, проте у внутрішньоденній торгівлі за 24 години вона впала десь на 3,68%.

Індекс відносної міцності (RSI) дорівнює 57 і також свідчить про бичачий тренд.

Джерело даних: Tradingview.com

Avalanche (AVAX): аналіз і прогноз ціни

Для більшості аналітиків, що спостерігали за AVAX, одним з важливих моментів у його ціновій поведінці було, чи зможе монета вийти за межі 20-денної EMA і продовжувати зростати вище цього рівня. Ну що ж, два дні тому AVAX зробив це. Хоча за останні 24 години він дещо втратив, та він все ще торгується набагато вище своєї 20-денної EMA.

Однак AVAX зіштовхується з жорстким опором на рівні 119,69 долара. Раніше ця валюта вже долала цей поріг, але згодом впала. Проте поки її ціна знаходиться вище 20-денної EMA, вона може піднятися вище 119 доларів. Також це може стати поштовхом, щоб AVAX піднявся значно вище 147 доларів.

Чи варто купувати Avalanche (AVAX)

Avalanche є одним з головних конкурентів Ethereum. Сьогодні це один з найбільш перспективних блокчейн-проєктів. Якщо ви довгостроковий інвестор, вам обов’язково потрібно придбати AVAX у свій портфель. З огляду на його нещодавню цінову поведінку, для короткострокових ігор він не дуже підходить. Тільки якщо монета впаде нижче своєї 20-денної EMA, її можна використовувати для короткострокових спекулятивних торгів.