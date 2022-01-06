Чи зможе Binance Coin (BNB) подолати позначку в 650 доларів?

Більшу частину місяця Binance Coin (BNB) падав. За останні 7 днів монета подешевшала десь на 5% і майже весь грудень була в мінусі. Проте довгостроковий прогноз щодо неї все ще виглядає позитивно, адже деякі аналітики передбачають, що до кінця 2022 року BNB перевищить позначку в 1000 доларів. Більше того, деякі показники зараз свідчать про зростання до 650 доларів. Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент виходу цієї публікації Binance Coin (BNB) торгувався на рівні 514 доларів, ринкова капіталізація становила близько 85 мільярдів доларів.

Як видно на графіку, найближчий рівень підтримки становить 503 долари, і, ймовірно, BNB впаде до цієї позначки, перш ніж почне зростати.

Головним завданням для BNB буде піднятися вище опору накладних витрат у 532 долари, а потім він може почати зростати до 650 доларів.

Джерело даних: Tradingview.com

Binance Coin (BNB): цінова поведінка та її аналіз

Багато аналітиків погоджуються, що зараз BNB перебуває у фазі корекції. Це почалося в середині листопада і тривало до Нового року. Фактично, в той момент, коли BNB опустився нижче 600 доларів, було зрозуміло, що тенденція до спаду протримається якийсь час.

Та в цьому є певний плюс. Ми спостерігали значну консолідацію трохи вище позначки в 500 доларів. Можливо, це свідчить про те, що ведмежий тиск, що був викликаний корекцією BNB протягом останніх двох місяців, почне слабшати. На нашу думку, ця тенденція до спаду починає змінювати свій напрям, і в найближчій перспективі BNB спробує подолати поріг у 532 долари.

Чому варто придбати Binance Coin (BNB)

Binance Coin (BNB) є однією з найбільших криптовалют, його ринкова капіталізація становить майже 85 мільярдів доларів. Хоча зараз монета долає певні перешкоди на своєму шляху, вона все ще є гарним довгостроковим активом для вашого інвестиційного портфелю. Якщо ви бажаєте скористатися її бичачим трендом в найближчі тижні, варто прямо зараз придбати цю криптовалюту.