EOS (EOS) розпочав 2021 рік активним зростанням. Фактично, протягом першої половини 2021 року монета перевищила позначку в 14 доларів і досягла максимуму в 14,77 долара. Та незважаючи на такий імпульс, їй не вдалося утримати свої здобутки. Після різкої корекції EOS буквально впав. Та чи зможе він цього року повторити ту тенденцію зростання, яку ми спостерігали в першій половині 2021 року? Нижче ми проведемо аналіз, але спочатку розглянемо кілька важливих моментів:

На момент написання цієї статті EOS торгувався на рівні 3,21 долара, що майже на 75% нижче його історичних максимумів 2021 року.

Під час свого максимального розквіту EOS була однією з найбільших монет у світі за ринковою капіталізацією, та згодом вона випала з топ-50.

EOS зіштовхується з жорсткою конкуренцією з боку інших подібних проєктів, зокрема Solana (SOL) і Polygon (MATIC).

Джерело даних: Tradingview.com

EOS (EOS): аналіз і прогноз цін на 2022 рік

Здебільшого протягом останнього місяця EOS мав бічний тренд. Монета коливалася біля позначки 3 долари, і це схоже на свого роду консолідацію. Та, незважаючи на це, цілком можливо, що EOS ще зможе отримати прибутки в 2022 році.

Дійсно, порівняно з іншими подібними проєктами, ним користується дуже мало користувачів та розробників. Більше того, якщо глянути на графік, то видно, що поточна ціна нижче 20- та 50-денних ковзних середніх. Також бачимо, що середній дійсний діапазон (ATR) впав до найнижчого за 2 місяці рівня. Здається, EOS готовий до ведмежого тренду і найближчим часом може впасти до 2,30 долара.

Чи варто купувати EOS (EOS)

Наразі EOS (EOS) не найбільш популярна криптовалюта на ринку. Ми вважаємо, що й далі вона буде падати, в основному на початку 2022 року. Лише зростання вище 4 доларів може відмінити ведмежий прогноз. Та навряд чи це станеться найближчим часом. Отож, гарною стратегією було б почекати і придбати монету, коли її ціна сягне десь 2 доларів.