Коли в 2019 році запустили DeFi-протокол Kava (KAVA), його назвали одним з найбільш перспективних проєктів у сфері децентралізованих фінансів. На той час 1 KAVA, нативний токен цього протоколу, торгувався за 0,95 долара або близько того. З того часу ціна токена то піднімалася, то падала. Однак у вересні цього року KAVA досяг рекордного показника у 14,38 долара. Отже, чи зможе токен найближчим часом знову зайняти свої королівські позиції? Спочатку розглянемо деякі основні моменти:

Хоча у вересні токен виріс до 14,38 долара, потім відбулася масштабна корекція, і ціна KAVA почала знижуватися.

На момент написання даної статті монета торгувалася на рівні 4,03 долара, що становить майже 72% від вересневого максимуму.

Однак з моменту свого запуску в 2019 році рентабельність інвестицій (ROI) у KAVA становить 668%.

Джерело даних: Tradingview.com

Kava (KAVA): цінова поведінка та її аналіз

Останні два місяці були тяжкими для криптовалют. Більшість монет, зокрема DeFi-токени, піддалися корекції на всьому ринку. Тому цілком ймовірно, що ціна KAVA відчує посилений вежмежий тиск. Варто зазначити, цього року він дійсно значно просів відносно свого історичного максимуму.

Також малоймовірно, що найближчим часом токену вдасться відновити свої позиції. Однак монета консолідується близько 4 доларів, а отже, може статися короткостроковий бичачий сплеск. Окрім того, планується, що у 2022 році попит на DeFi-токени зросте, а це може піти на користь для KAVA.

Чи варто купувати каву (КАВА)

Якщо ви шукаєте гідні інвестиції в сфері DeFi, то KAVA буде гарним варіантом. Так, останнім часом токен зіштовхувався з перешкодами, але загальний ринок криптовалют починає відновлюватися, і DeFi-токени будуть зростати першими. Таким чином, KAVA та інші основні DeFi-токени, ймовірно, отримають величезну довгострокову цінність.