Чи зможе SafeMoon (SFM) наступного року продовжити зростати?

SafeMoon (SFM) було створено як DeFi-токен, що керується спільнотою. З технічного боку він є мем-монетою, творці якої хотіли кинути виклик іншим швидкозростаючим мем-монетам, як-от Shiba Inu та Dogecoin. І SafeMoon вибухнув і у квітні сягнув своїх історичних максимумів. Та з того часу все йде не так гладко. Нижче розглянемо деякі важливі моменти:

Після того, як у квітні SafeMoon (SFM) сягнув своїх рекордних максимумів, він втратив майже 90% своєї вартості.

Лише за грудень в валюта впала більше ніж на 50%, хоча зараз вона дещо компенсує свої втрати.

На відміну від інших мем-монет, SafeMoon (SFM) має корисні функції, наприклад, версії свого гаманця SafeMoon для Android та iOS.

Джерело даних: Coinmarketcap.com

SafeMoon (SFM): прогноз ціни та аналіз

Наразі більшість інвесторів дуже цікавить, чи зможе SafeMoon (SFM) повторити той вибуховий ріст, який він показав у 2021 році. Під час квітневого піку рентабельність інвестицій цієї валюти становила майже 45 000% з моменту її створення. Та через перешкоди на загальному ринку криптовалют SafeMoon (SFM) різко впав з тих квітневих максимумів.

На момент написання даного матеріалу монета торгувалася за 0,001668 долара, у внутрішньоденній торгівлі впала на 7%. Малоймовірно, що цього року ми побачимо якесь серйозне зростання. Та SafeMoon продовжує додавати більше корисних функцій у свою екосистему, і, можливо, в довгостроковій перспективі монета стане набагато ціннішою.

Чи варто купувати SafeMoon (SFM)?

Важливо зазначити, що SFM все ще залишається мем-токеном. Так, ми бачимо, що в екосистемі з’являється більше корисних функцій, але вони не несуть такої цінності, як, наприклад, ті, що має Solana (SOL).

З цієї причини SFM дуже схильний до значних коливань, і зараз його слід розглядати як короткостроковий спекулятивний актив. Для інвесторів, які хочуть скористатися якимось бичачим трендом у 2022 році, зараз ідеальний час для купівлі SFM. Та довгострокових перспектив для цієї валюти поки не видно.