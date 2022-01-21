Cosmos (ATOM) демонструє неймовірну стійкість, навіть коли на загальному ринку криптовалют спостерігається спад у січні. Дійсно, монета торгується дуже близько до своїх історичних максимумів, лише трохи не дотягує до них. Враховуючи поточну ціну, чи варто купувати Cosmos (ATOM)? Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання цієї статті токен торгувався на рівні 39,41 долара, що досить близько до його максимальної ціни за всю історію, яка становить близько 46 доларів.

Окрім того, зараз Cosmos (ATOM) коштує десь на 400% дорожче від його найнижчої ціни, яку зафіксували в червні минулого року.

Також у внутрішньоденній торгівлі за 24 години ця монета зросла майже на 7%.

Джерело даних: Tradingview.com

Cosmos (ATOM): прогноз та аналіз ціни

Більшу частину січня багато альткоїнів на ринку значно падали. Та, схоже, Cosmos (АТОМ) вдається утримувати свої позиції. Незважаючи на кілька ударів, токен відскочив. За 7 днів він знизився десь на 3%, але у внутрішньоденній торгівлі за 24 години все ще залишається з прибутком у 7%.

На момент написання цієї публікації Cosmos (ATOM) торгувався приблизно за 39 доларів, що досить близько до його історичного максимуму в 46 доларів. Ми не очікуємо, що в найближчі дні токен спробує подолати ці висоти, ймовірно, Cosmos (ATOM) консолідується біля позначки в 40 доларів. Окрім того, токен перевищив свої 25- та 50-денні ковзні середні, що свідчить про бичачий тренд, хоча іноді відбуваються незначні відкати.

Чи варто купувати Cosmos (ATOM)

Cosmos (ATOM) — один з найпопулярніших альткоїнів. Також ця мережа прагне надати розробникам-інноваторам один з найбільш швидких і недорогих блокчейнів у світі. Cosmos став дуже популяним серед інвесторів та увійшов до рейтингу топ-10 за ринковою капіталізацією.

Спираючись на такі основи, можемо сказати, що це гідний токен, який варто придбати. Його нещодавня цінова поведінка свідчить, що ця монета залишається стійкою, навіть коли криптоактиви на загальному ринку зустрічаються з перешкодами.