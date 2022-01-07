Сьогодні ціна Cosmos в реальному часі становить 42 долари, а обсяг торгів за 24 години складає 2,7 мільярда доларів. Cosmos зріс на 14,90% за останні 24 години. Якщо бажаєте дізнатися, що таке Cosmos, прогнози щодо його ціни, а також де зараз найкраще придбати Cosmos, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Cosmos

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Що таке Cosmos?

Cosmos описують як «Блокчейн 3.0». Розробники програмного забезпечення Cosmos зосереджені на модульності. Завдяки їй можна легко будувати мережу, використовуючи фрагменти коду, які вже існують. Сподіваємося, що в довгостроковій перспективі це дозволить легко створювати складні програми.

У деяких представників криптоіндустрії основне занепокоєння викликають рівні фрагментації, які спостерігаються у блокчейн-мережах. Зараз існують сотні таких мереж, але дуже мало з них можуть взаємодіяти один з одним. Cosmos прагне кардинально змінити ситуацію і зробити можливою їхню взаємодію.

Масштабованість є ще одним пріоритетом, іншими словами, за секунду можна обробити значно більше транзакцій, ніж це можуть зробити більш застарілі блокчейни, як-от Bitcoin та Ethereum.

Якщо блокчейни коли-небудь отримають масове поширення, вони повинні будуть задовольнити попит, а також потреби існуючих компаній або вебсайтів з обробки платежів, і навіть запропонувати щось більше.

Чи варто купувати Cosmos сьогодні?

Cosmos може бути вигідною інвестицією, та варто провести аналіз ринку, перш ніж купувати його. В будь-яку мить Cosmos може впасти. Інвестуйте лише стільки, скільки можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни Cosmos

За прогнозами Coin Price Forecast, наприкінці 2022 року Cosmos буде торгуватися за 83 долари, тобто за рік він зросте на 149%. У першій половині 2023 року ціна Cosmos підніметься до 108 доларів. У другій половині він втратить 10,54 долара, і завершить той рік на рівні 97 доларів, що на 136% більше від поточної ціни.

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