Сьогодні ціна Cosmos в реальному часіі становить 31,75 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає 1,14 мільярда доларів. Cosmos зріс на 13,60% за останні 24 години. Якщо ви хочете дізнатися більше про Cosmos і ATOM (його нативний токен) та де можна придбати АTOM, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще купувати ATOM

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Що таке АТОМ?

Творці Cosmos описують його як мережу, що вирішує деякі з найбільших проблем в блокчейн-індустрії, зокрема дорогі та немасштабовані протоколи. Він має на меті стати протиотрутою від протоколів PoW, які є громіздкими, дорогими, немасштабованими та завдають шкоди навколишньому середовищу, шляхом створення доступної екосистеми з'єднаних блокчейнів.

Ще однією метою Cosmos є спростити для розробників блокчейн-технологію за допомогою модульної структури, що спрощує децентралізовані додатки.

Чи варто купувати ATOM сьогодні?

Перш ніж інвестувати в ATOM, прочитайте принаймні декілька аналізів та прогнозів ціни на ATOM. Ніколи не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни ATOM

Gov Capital дуже оптимістично дивиться на ATOM і прогнозує, що його ціна зросте більш ніж вдвічі за 1 рік і сягне позначки 67 доларів. За їхнім 5-річним прогнозом, ціна ATOM буде складати 345 доларів.

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