Cosmos зріс на 14% за останні 24 години. Де найкраще купувати ATOM
Сьогодні ціна Cosmos в реальному часіі становить 31,75 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає 1,14 мільярда доларів. Cosmos зріс на 13,60% за останні 24 години. Якщо ви хочете дізнатися більше про Cosmos і ATOM (його нативний токен) та де можна придбати АTOM, ця інформація саме для вас.
Де зараз найкраще купувати ATOM
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Що таке АТОМ?
Творці Cosmos описують його як мережу, що вирішує деякі з найбільших проблем в блокчейн-індустрії, зокрема дорогі та немасштабовані протоколи. Він має на меті стати протиотрутою від протоколів PoW, які є громіздкими, дорогими, немасштабованими та завдають шкоди навколишньому середовищу, шляхом створення доступної екосистеми з'єднаних блокчейнів.
Ще однією метою Cosmos є спростити для розробників блокчейн-технологію за допомогою модульної структури, що спрощує децентралізовані додатки.
Чи варто купувати ATOM сьогодні?
Перш ніж інвестувати в ATOM, прочитайте принаймні декілька аналізів та прогнозів ціни на ATOM. Ніколи не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити.
Прогноз ціни ATOM
Gov Capital дуже оптимістично дивиться на ATOM і прогнозує, що його ціна зросте більш ніж вдвічі за 1 рік і сягне позначки 67 доларів. За їхнім 5-річним прогнозом, ціна ATOM буде складати 345 доларів.
ATOM у соціальних мережах
Let's get #ATOM to the Moon and Beyond 🌙🚀🚀 pic.twitter.com/oiH1HF8UFR
— Fonzallyn (@fonzallyn1) December 31, 2021