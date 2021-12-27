Curve DAO (CRV) сягнула нових місячних максимумів після того, як ця валюта перетнула позначку в 5 доларів. На момент написання цієї статті у внутрішньоденній торгівлі токен подорожчав більше ніж на 10%, і ціна сягнула 5,9 долара. Також CRV зумів подолати свій поріг в 4 долари і, схоже, збирається почати зростати в найближчий час. Але як довго може тривати цей бичачий тренд? Спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Нещодавно Curve DAO виріс, і зараз його ціна приблизно на 20% нижче від історичних максимумів цього року; можливо, до Нового року токен поверне свої позиції.

Усі технічні індикатори свідчать про бичачий тренд, серед них і коротко- та довгострокові ковзні середні.

Індекс RSI у CRV також вище 50, що свідчить про непоганий бичачий тренд.

Джерело даних: Tradingview.com

Curve DAO (CRV): цінова поведінка та її аналіз

Починаючи з квітня, CRV має тенденцію до спаду. Однак на початку цього місяця токен нарешті зумів зламати низхідний тренд і почав консолідуватися. Потім був скачок, коли в один момент CRV досяг 6,4 долара.

З того часу токен втратив частину цього імпульсу, але все одно на момент написання статті він торгувався за 5,9 долара. Аналітики спостерігають, чи зможе токен повернутись до максимуму в 6,4 долара. Якщо так, наступним порогом стане позначка в 8,60 доларів, і якщо нинішній бичачий тренд буде зберігатися, то ми зможемо спостерігати консолідацію ціни CRV близько цього порогу.

Чи варто купувати Curve DAO (CRV)?

Відповідь буде ствердною. Саме зараз CRV демонструє чудовий імпульс. Це сталося після того, більшу частину останніх трьох місяців токен поводився досить мляво. Схоже, він ось-ось вибухне, і не стане несподіванкою, якщо до кінця 2021 року він повернеться до свого річного максимуму. CRV чудово підходить як для короткострокових, так і для довгострокових ігор.