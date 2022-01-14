Сьогодні PolySwarm має одні з кращих здобутків – його вартість зросла на 65% за останні 24 години. Зараз він посідає 295-у позицію у рейтингу за ринковою капіталізацією, а його обсяг торгівлі за 24 години складає трохи більше 84 мільйонів доларів.

У цій статті ми пояснимо усе, що вам потрібно знати про PolySwarm, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати токени PolySwarm.

Де зараз найкраще купувати PolySwarm

Оскільки NCT є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати NCT за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити NCT прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на NCT

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть NCT.

Що таке PolySwarm?

PolySwarm (NCT) – компанія, що займається кібербезпекою та яка допомагає користувачам, іншим компаніям, а також командам корпоративної безпеки виявляти та збирати інформацію про нові шкідливі програми.

Щоб повністю охопити великі компанії та захистити їх від кіберзагроз, PolySwarm використовує програмне забезпечення безпеки від антивірусних компаній-конкурентів, а також залучає спеціалізованих експертів з безпеки.

Залежно від точності їхньої роботи постачальники послуг отримують економічну винагороду. Ці нагороди виплачують в токенах PolySwarm Nectar (NCT), що працює на блокчейні Ethereum.

Чи варто купувати PolySwarm сьогодні?

Криптовалюта PolySwarm може стати прибутковою інвестицією, але її ціна може дуже коливатися. Прочитайте про компанію, яка її випускає, а також аналізи цінових коливань цієї монет, перш ніж вирішите інвестувати в неї.

Прогноз ціни PolySwarm

Wallet Investor має негативні прогнози щодо PolySwarm. Аналітики цього ресурсу вважають, що Nectar – поганий варіант однорічних інвестицій, до того ж високоризиковий. Його ціна не буде зростати, тому інвестиції, зроблені зараз, в майбутньому можуть знецінитися.

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