Творці Cosmos описують його як проєкт, що вирішує деякі з «найважчих проблем», з якими зіштовхується блокчейн-індустрія. У цій статті пояснюється, що таке Cosmos, чи може він бути вигідною інвестицією та де зараз можна придбати Cosmos.

Де зараз найкраще купувати Cosmos

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Що таке Cosmos?

Cosmos та його рідний токен ATOM прагнуть запропонувати протиотруту від «повільних, дорогих, немасштабованих та шкідливих для навколишнього середовища» протоколів proof-of-work, як, наприклад, ті, що використовуються в Bitcoin, тому пропонують екосистему з'єднаних блокчейнів. Ще однією ціллю цього проєкту є зробити технологію блокчейну менш складною та важкою для розробників завдяки модульній структурі, яка знімає покров таємничості з децентралізованих додатків. І останнє, але не менш важливе, протокол Interblockchain Communication полегшує зв’язок мереж блокчейнів між собою і запобігає фрагментації в цій галузі.

Чи варто купувати Cosmos сьогодні?

Криптовалюти дуже нестабільні, і прибутки тут часто супроводжуються збитками, й іноді дуже серйозними. Залежно від того, як ви ставитеся до ризику, обдумайте, скільки ви готові інвестувати, і ніколи не перевищуйте цю суму, навіть якщо ціна Cosmos рухатиметься не так, як очікувалося.

Прогноз ціни Cosmos

Wallet Investor має оптимістичні прогнози щодо Cosmos. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в довгостроковій перспективі цей токен буде зростати і сягне 142 доларів в 2026 році. У такому випадку 5-річні інвестиції можуть принести вам прибуток у розмірі 403%. Тобто, якщо зараз вкласти 100 доларів у Cosmos, то в 2026 році ця вартість може збільшитися до 503 доларів.

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