Творці Cosmos описують його як проєкт, що вирішує деякі з «найважчих проблем», з якими зіштовхується блокчейн-індустрія. У цій статті пояснюється, що таке Cosmos, чи може він бути вигідною інвестицією та де зараз можна придбати Cosmos.

Cosmos та його рідний токен ATOM прагнуть запропонувати протиотруту від «повільних, дорогих, немасштабованих та шкідливих для навколишнього середовища» протоколів proof-of-work, як, наприклад, ті, що використовуються в Bitcoin, тому пропонують екосистему з'єднаних блокчейнів. Ще однією ціллю цього проєкту є зробити технологію блокчейну менш складною та важкою для розробників завдяки модульній структурі, яка знімає покров таємничості з децентралізованих додатків. І останнє, але не менш важливе, протокол Interblockchain Communication полегшує зв’язок мереж блокчейнів між собою і запобігає фрагментації в цій галузі.

Криптовалюти дуже нестабільні, і прибутки тут часто супроводжуються збитками, й іноді дуже серйозними. Залежно від того, як ви ставитеся до ризику, обдумайте, скільки ви готові інвестувати, і ніколи не перевищуйте цю суму, навіть якщо ціна Cosmos рухатиметься не так, як очікувалося.

Wallet Investor має оптимістичні прогнози щодо Cosmos. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в довгостроковій перспективі цей токен буде зростати і сягне 142 доларів в 2026 році. У такому випадку 5-річні інвестиції можуть принести вам прибуток у розмірі 403%. Тобто, якщо зараз вкласти 100 доларів у Cosmos, то в 2026 році ця вартість може збільшитися до 503 доларів.

