Токен Moss Carbon Credit наразі торгується за 14 доларів, і його вартість здорожчала більше ніж на 66% за останні 24 години. Якщо бажаєте дізнатися, що таке MCO2, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати токен MCO2, читайте далі, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати MCO2

Оскільки MCO2 є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MCO2 за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MCO2 прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на MCO2

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MCO2.

Що таке MCO2?

MOSS прагне сприяти збереженню навколишнього середовища через ринкове рішення, яке включає демократизацію та розвиток ринку вуглецевих кредитів за допомогою токенів MCO2.

Для того, щоб реалізувати це, MOSS купує вуглецеві кредити у високоякісних екологічних проєктів в лісах Амазонки (проєкти, які випускають, сертифікують і продають кредити), які запобігають викидам CO2 в атмосферу або вловлюють їх.

Компанії та приватні особи можуть купувати такі кредити на цій 100% цифровій платформі, яка за допомогою блокчейну робить історично складний процес простим і прозорим. Їх сертифікують міжнародні установи, зокрема VCS Standard, Social Carbon і CCB Standards.

Завдяки цьому проєкти отримують довіру людей, а викиди вуглецю зменшуються. Угоди шифруються блокчейном, щоб гарантувати, що не буде повторних продажів. Покупці можуть використовувати кредити, щоб нейтралізувати свій вуглецевий слід.

Чи варто купувати MCO2 сьогодні?

Перш ніж інвестувати в MCO2, прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів і проведіть аналіз ринку. Хоча ідея цього токена досить благородна, та немає гарантії, що його вартість буде зростати.

Прогноз ціни MCO2

Digital Coin Price робить дуже оптимістичні прогнози щодо Moss Carbon Credit. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в майбутньому мінімальна можлива ціна MCO2 буде 55,61 долара. Максимальна вартість може сягнути 61,5 долара. За один рік ціна MCO2 може піднятися приблизно до 24,4 долара.

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