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Де можна придбати Polkadot, базовий протокол Web 3.0

Ринки

За ринковою капіталізацією Polkadot посідає 10 місце серед криптовалют. Сьогодні він торгується за 31,47 доларів США, а щоденний обсяг торгів складає 1,75 мільярда доларів. Polkadot входить до десятки лідерів, адже за останні 24 години його вартість зросла на 7,33%. Якщо вас цікавлять унікальні функції, та ви хочете дізнатися більше про Polkadot, ця інформація буде саме для вас.

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Що таке Polkadot?

Polkadot — це протокол з відкритим вихідним кодом, що підтримує кілька ланцюгів. Він об'єднує та захищає мережу спеціалізованих блокчейнів, здійснюючи міжланцюгову передачу будь-яких даних або типів активів, а не лише токенів, і тим самим дозволяє блокчейнам взаємодіяти один з одним. Polkadot розробили, щоб створити основу для децентралізованого Інтернету блокчейнів, також відомого як Web3.

Polkadot називають метапротоколом рівня 0, оскільки він лежить в основі та описує формат для мережі блокчейнів рівня 1, що називаються парачейни (паралельні ланцюги). Як метапротокол, Polkadot також може автономно і без форків оновлювати свою власну кодову базу за допомогою управління в ланцюжку і відповідно до волевиявлення спільноти власників цих токенів.

Polkadot забезпечує основу, щоб підтримувати децентралізовану мережу, якою контролюють її користувачі, а також щоб полегшити створення нових програм, установ і служб.

Чи варто сьгодні купувати Polkadot?

Приймати інвестиційні рішення варто обдумано. Вивчайте аналізи та прогнози цін і з недовірою приймайте всі рекомендації.

Прогноз ціни Polkadot

Аналітики Wallet Investor прогнознували монеті DOT ведмежий тренд у короткостроковій перспективі, передбачали, що до початку 2022 року ціна може становити в середньому 25,73 долара. Очевидно, вони помилилися. Забігаючи наперед, вони прогнозували, що до кінця 2022 року цей токен підніметься до 51,4 долара, а до кінця 2025 року — до 129 доларів.

За прогнозами DigitalCoin Polkadot, ціна монети в середньому становитиме 41,7 долара у 2022 році і може зрости до 43,6 долара у 2023 році та 52 доларів у 2025 році. DigitalCoin передбачав, що, можливо, до 2028 рок уDOT буде торгуватися в середньому за 114 доларів з піком у 119 доларів, як повідомляє Capital.

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