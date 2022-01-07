Sandbox — це унікальна платформа, яка впроваджує технологію блокчейну у світ ігор. Його рідний токен SAND зріс на 4% протягом останніх 24 годин.

Якщо вас цікавить більш детальна інформація про Sandbox: що робить його унікальним, куди далі буде рухатися його ціна, а також де найкраще придбати Sandbox, читайте далі, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Sandbox

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Що таке Sandbox?

Sandbox — це віртуальний світ на основі блокчейну, що дозволяє користувачам створювати, будувати, купувати та продавати цифрові активи у формі гри. Ігрова індустрія — це величезний невикористаний ринок, коли мова йде про впровадження блокчейн-технології. Про це розробники Pixowl говорили ще в 2011 році.

Будуючи всесвіт, де гравці можуть створювати та збирати активи на основі блокчейну, Sandbox прагне зробити революцію в криптопросторі.

Орієнтуючись на контент, який створюють користувачі, Sandbox створює метавсесвіт за допомогою зацікавлених гравців, які сприяють подальшому розвитку платформи.

Більше того, запроваджуючи токен SAND, Sandbox сприяє децентралізованому управлінню та дозволяє користувачам ділитися своїми поглядами та ідеями щодо розвитку цього проєкту.

Чи варто купувати Sandbox сьогодні?

Sandbox може стати прибутковою інвестицією, та рекомендується спочатку провести аналіз ринку. Як і всі токени метавсесвіту, SAND може непередбачувано змінити свої здобутки на втрати.

Прогноз ціни Sandbox

Практично всі основні аналітики мають оптимістичні прогнози. Gov Capital передбачає ціну на 2025 рік у розмірі 61,58 долара, тобто поточна вартість зросте на 914%.

Wallet Investor прогнозує на 2025 рік ціну в розмірі 31,14 долара, тобто вона збільшиться на 413%. Coin Price Forecast передбачає, що у 2025 році SAND буде торгуватися за 25 доларів, тобто поточна ціна зросте на 312%.

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