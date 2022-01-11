IOTA, єдиний блокчейн без блокчейну, став одним із небагатьох, хто має здобутки в цей похмурий для крипторинку день. За останні 24 години його вартість зросла приблизно на 3%. У цій статті ви знайдете все, що вам потрібно знати про IOTA: що робить її унікальною, чи варто її купувати, а також де зараз найкраще придбати IOTA.

Де зараз найкраще придбати IOTA

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Що таке IOTA?

IOTA — це розподілений реєстр, що має одну важливу відмінність: насправді це не блокчейн. Натомість IOTA використовує власну запатентовану технологію Tangle, що є системою вузлів, які підтверджують транзакції.

Розробники цієї платформи стверджують, що вона пропонує набагато більшу швидкість, ніж звичайні блокчейни, і є просто ідеальним місцем для екосистеми Інтернету речей, яка постійно розвивається.

Адже оскільки немає блокчейну, то немає і майнерів, а немає майнерів — немає жодних комісій. У багатьох визнаних мережах витрати зростають, коли збільшується навантаження, та IOTA прагне забезпечити безмежну пропускну здатність з мінімальними витратами.

З часом IOTA прагне стати de facto платформою для виконання транзакцій між пристроями IoT. З огляду на те, що за оцінками, до 2024 року таких пристроїв може налічуватися 20,4 мільярда, це може стати великим бізнесом.

Команда, яка стоїть за IOTA, вважає, що варіанти, для чого можна використовувати цю платформу, на цьому не закінчуються. Вони вважають, що їхній розподілений реєстр може зебезпечити всім цифрову ідентифікацію, підготувати ґрунт для суперсучасних «розумних» міст, забезпечувати безперебійну глобальну торгівлю, а також доводити автентичність продуктів.

Чи варто купувати IOTA сьогодні?

IOTA може стати вигідною інвестицією, але з однаковим успіхом може і принести втрати. Ціни криптовалют можуть різко коливатися в обидві сторони. Варто з недовірою ставитися до всіх інвестиційних порад та цінових прогнозів.

Прогноз ціни IOTA

За прогнозами користувачів сайту Reddit, IOTA почне зростати і досягне позначки в 3 долари до середини цього року. Trading Education передбачає, що ціна IOTA сягне 2,53 долара до кінця року.

Нарешті, Trading Beasts дає менш оптимістичні прогнози і передбачає, що IOTA сягне 1,7 долара за один місяць. Очікується, що максимальна ціна IOTA в 2022 році становитиме 2,44 долара .

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