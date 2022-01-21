League of Kingdoms — це безкоштовна стратегічна MMO-гра на блокчейні. Після оприлюднення новини про лістинг на біржі Binance її монета LOKA зросла на 12,38% за останні 24 години. Якщо бажаєте знати більше про токен LOKA, зокрема де зараз найкраще придбати LOKA, читайте далі і ви дізнаєтесь відповіді на свої питання.

Де зараз найкраще купувати LOKA

Оскільки LOKA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LOKA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LOKA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на LOKA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LOKA.

Що таке LOKA?

Завдяки поширенню токену LOKA, гра League of Kingdoms отримує більш широке визнання, до неї долучається та активується більше гравців, адже на ігровій платформі вони можуть ефективно володіти токенами, висувати пропозиції, голосувати та заробляти токени.

LOKA — це нативний токен управління League of Kingdoms, який будуть використовувати в якості валюти у франшизі гри League of Kingdoms. Цей токен можна буде використати при здійсненні покупок в ігровому магазині, наприклад, для купівлі пакетів, скінів або товарів.

Він використовується як підсилювач NFT, щоб створювати, оновлювати та отримувати спеціальні активи NFT, в тому числі, але не обмежуючись лише ними, майбутні NFT Drago і Skin.

Більше того, токен використовують, щоб висунути якісь пропозиції, або щоб проголосувати за пропозиції щодо управління мережею для визначення майбутніх функцій, політики, вмісту та/або параметрів гри.

Також можна заробити токени LOKA, беручи участь в ігрових змаганнях та/або виконуючи спеціальні завдання.

Чи варто купувати LOKA сьогодні?

Токени блокчейн-ігор такі ж популярні, як і ігри, де їх використовують. Якщо популярність гри знизиться, зменшиться і вартість токену. Роблячи інвестиції в криптовалюту, враховуйте вашу індивідуальну толерантність до ризику.

Прогноз ціни на LOKA

Coin Data Flow робить прогноз щодо ціни LOKA на основі його частки в середньому зростанні біткоїну за рік. Якщо ця частка буде становити 5%, LOKA буде торгуватися за 2,89 долара в 2023 році, за 3,26 долара в 2024 році, за 3,69 долара в 2025 і за 4,17 долара в 2026 році.

Якщо ця частка буде становити 10%, ці цифри відповідно становитимуть 3,22, 4,06, 5,11 і 6,44 долара за вищевказані роки.

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