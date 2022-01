Rainbow Token — це гіпердефляційний, етичний DeFi-токен, що працює на Binance Smart Chain і в одному криптоактиві поєднує сім функцій. Два дні тому його внесли до списків на біржі Stealth Exchange, і сьогодні цей токен зріс на 18%.

Читайте далі і дізнаєтеся детальну інформацію про Rainbow, зокрема чи вигідно інвестувати в нього, а також де зараз найкраще придбати Rainbow Token.

Оскільки RAINBOW є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати RAINBOW за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити RAINBOW прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть RAINBOW.

Rainbow Token запустили 18 серпня 2021 року. Він буває 7 кольорів і призначає кожному з них спеціальний протокол, який вбудований в токеноміку розумного контракту.

RAINBOW планує розробити децентралізовану платформу під назвою Bifrost, яка дозволить користувачам випускати власні токени безпечним способом. Цей проєкт намагатиметься покращити нинішні рішення і буде спеціалізуватися на зниженні комісій.

Bifrost матиме акуратний користувальницький інтерфейс, гнучкі та модифіковані продажі, справедливі та низькі комісії, а також публічні та приватні попередні продажі з функціями внесення до білого списку.

Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж інвестувати свої кошти. Враховуйте свою толерантність до ризику, адже ви інвестуєте кошти на власний ризик.

Wallet Investor прогнозує токену довгострокове зростання. Їхній прогноз ціни на січень 2027 року становить 0,00000019 долара. 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +1780%. Тобто якщо зараз інвестувати в Rainbow Token 100 доларів, то, можливо, в 2027 році це буде 1880 доларів.

The market it down today. However with CMC trending $RAINBOW is outperforming the market well!!

Our market cap is up 9% and the 24 hour volume up nearly 400%!!!

Lets continue this momentum into the week!!!!#BSCGems #BSC #Crypto #rainbowtoken #bep20 #safemoon #shibainu pic.twitter.com/XwyF42nHw9

— Rainbow Token (@rainbowtokenbsc) January 17, 2022