За останні 24 години вартість FX зросла на чверть. Нативний токен Function X торгується за 0,67 долара, а денний обсяг торгів складає 28,45 мільйона доларів. Якщо ви бажаєте дізнатися, що таке Function X, і де можна придбати FX, читайте далі, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати FX

Оскільки FX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати FX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити FX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на FX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть FX.

Що таке FX?

FX — це токен управління для проєкту Function X, який у своїй мережі відображає традиційні фінансові продукти та створює децентралізовані фінансові продукти та децентралізовану систему торгівлі.

Токени Function X можна використати для голосування та захисту основної мережі. Найближчим часом його можна буде використовувати як заставу та для генерації синтетичних активів.

Токен Function X доступний в Ethereum починаючи з 2019 року та у Function X з 2021 року. Ці два блокчейни повністю взаємодіють, і користувачі можуть передавати Function X в межах цих блокчейнів, зберігаючи фіксований загальний запас і ліквідність.

Поточний запас пропозиції Function X складає 408 520 357 токенів. Зараз він торгується на 14 активних ринках.

Чи варто купувати FX сьогодні?

Прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів і проведіть аналіз ринку, перш ніж інвестувати в валюту. Вкладайте лише ту суму грошей, яку вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни FX

За даними Wallet Investor, за рік ціна Function X сягне 1,73 долара, що робить її вигідною короткостроковою інвестицією. Що стосується довгострокової перспективи, аналітики цього ресурсу прогнозують, що за п’ять років вона буде торгуватися за 5,66 долара.

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