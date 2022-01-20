Сьогодні ціна MXC в реальному часі становить 0,099 долара, обсяг торгів за 24 години складає 91,6 мільйона доларів. MXC зріс на 5,04% за останні 24 години. У цій невеликій статті ми пояснимо вам все про MXC: що це таке, чи варто в нього інвестувати і, звичайно, де найкраще купувати MXC, якщо ви захочете це зробити.

Де зараз найкраще купувати MXC

Оскільки MXC є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MXC за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MXC прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на MXC

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MXC.

Що таке MXC?

MXC — це інфраструктура Web3.0, що допомагає подолати розрив між метавсесвітом і реальним світом. Його мережа працює на основі механізму Proof-of-Participation (PoP) з використанням супернод, що забезпечує масштабованість та безкоштовні відкриті мережі.

Токени MXC використовуються, щоб надавати пристроям доступ до вільної відкритої бездротової мережі, щоб запускати у мережі суперноди, використовуючи токени для стейкінгу, для керування NFT, а також щоб майнити за допомогою LPWAN та супутникових мереж тощо.

MXC також використовується для проведення голосування керівництва для визначення розподілу ресурсів мережі. MXC запустили в серпні 2018 року, і на початку було створено 2,6 мільярдів токенів MXC.

Інфляції не буде, тому що всі токени видобуваються з цих 2,6 мільярдів. Після використання додаткових служб MXC спалять.

Чи варто купувати MXC сьогодні?

MXC може стати вигідною інвестицією, але, перш ніж вкладати кошти в цей токен, варто провести ретельний аналіз ринку та зважити всі його плюси та мінуси.

Прогноз ціни MXC

Wallet Investor прогнозує, що в довгостроковій перспективі ціна цього токену буде зростати. Аналітики цього ресурсу передбачають, що у січні 2027 року він буде торгуватися за 0,211 долара. 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +111%. Тобто, якщо зараз інвестувати в цю криптовалюту 100 доларів, то в 2027 році можна буде отримати 211 доларів.

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