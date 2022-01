MXC — це інфраструктура Web3.0, яка з’єднує реальний світ та метавсесвіт. Його токен набув успіху завдяки метавсесвіту. Якщо бажаєте дізнатися більше про токен MXC, зокрема чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще його купувати, читайте далі і отримаєте відповіді на свої питання.

Оскільки MXC є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MXC за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MXC прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MXC.

Мережа MXC працює з використанням супернод на механізмі Proof-of-Participation (PoP), який забезпечує масштабованість і роботу безкоштовних відкритих мереж. Токен використовується, щоб надавати пристроям доступ до вільної відкритої бездротової мережі.

Екосистема запускає суперноди за допомогою керування NFT, стейкінгу токенів MXC та майнінгу з LPWAN і супутникових мереж.

Також токени MXC використовують під час голосування щодо управління мережею та службами Edge AI. Під час голосування щодо управління визначають розподіл мережевих ресурсів.

Безсумнівно, інвестувати в токен MXC варто, але важко визначити правильний час. Потрібно добре вивчити ринок та проаналізувати цінову траєкторію токену, перш ніж приймати будь-яке інвестиційне рішення. З недовірою ставтеся до всіх цінових прогнозів.

За даними Wallet Investor, цього року ціна токену досягне максимальних 0,0862 долара, тобто MXC буде досить слабкою короткостроковою інвестицією. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що до кінця 2027 року він буде торгуватися за 0,187 долара і як довгострокова інвестиція принесе прибутки.

@MXCfoundation @sheenhuxin @aaron_wagener @MXCfoundationDE

If you've thoroughly researched the MXC project, don't you have any reason not to hold at least a few thousand MXCs?

It is exactly a hidden gem in the IoT field.

And this is what it shows.

I love this project.#MXC #IoT pic.twitter.com/ExoU0Qxro4

— Cong Hoang Nguyen (@HOANGSK_1807) January 17, 2022