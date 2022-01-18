MXC — це інфраструктура Web3.0, яка з’єднує реальний світ та метавсесвіт. Його токен набув успіху завдяки метавсесвіту. Якщо бажаєте дізнатися більше про токен MXC, зокрема чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще його купувати, читайте далі і отримаєте відповіді на свої питання.

Де зараз найкраще купувати MXC

Оскільки MXC є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MXC за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MXC прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на MXC

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MXC.

Що таке MXC?

Мережа MXC працює з використанням супернод на механізмі Proof-of-Participation (PoP), який забезпечує масштабованість і роботу безкоштовних відкритих мереж. Токен використовується, щоб надавати пристроям доступ до вільної відкритої бездротової мережі.

Екосистема запускає суперноди за допомогою керування NFT, стейкінгу токенів MXC та майнінгу з LPWAN і супутникових мереж.

Також токени MXC використовують під час голосування щодо управління мережею та службами Edge AI. Під час голосування щодо управління визначають розподіл мережевих ресурсів.

Чи варто купувати MXC сьогодні?

Безсумнівно, інвестувати в токен MXC варто, але важко визначити правильний час. Потрібно добре вивчити ринок та проаналізувати цінову траєкторію токену, перш ніж приймати будь-яке інвестиційне рішення. З недовірою ставтеся до всіх цінових прогнозів.

Прогноз ціни MXC

За даними Wallet Investor, цього року ціна токену досягне максимальних 0,0862 долара, тобто MXC буде досить слабкою короткостроковою інвестицією. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що до кінця 2027 року він буде торгуватися за 0,187 долара і як довгострокова інвестиція принесе прибутки.

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