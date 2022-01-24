Де найкраще придбати AELF, токен повного бізнес-рішення

Aelf — це блокчейн-мережа з відкритим вихідним кодом, що являє собою повне бізнес-рішення. Його токен ELF наразі торгується за 0,34 долара і здорожчав сьогодні на 8,37% через новини про хакатон Top of Oasis.

Читайте далі цю невелику статтю і ви дізнаєтесь подробиці про Aelf: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати Aelf.

Де зараз найкраще купувати AELF

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Що таке AELF?

Унікальна структура Aelf, формула якої «один основний ланцюг + кілька бічних ланцюгів», допомагає розробникам самостійно розгортати або запускати DApps на окремих бічних ланцюгах, що забезпечує ізоляцію ресурсів.

Ця технологія використовує паралельну обробку та механізм консенсусу AEDPoS. Завдяки міжланцюговій технології індексу основного ланцюга та механізмів перевірки, Aelf досягає безпечного зв'язку між основним ланцюгом та всіма бічними.

Використовуючи різні моделі управління, Aelf може керувати різноманітними додатками. Завдяки моделі стимулювання мережа отримує самодостатню систему і може самостійно розвиватися.

Разом з тим, розробники можуть розробляти, налагоджувати та розгортати програми на базі зрілого IDE, який надає ця мережа.

Окрім того, Aelf запустив Aelf Enterprise, інтегроване рішення для компаній, що відповідає вимогам різноманітних бізнес-сценаріїв.

Чи варто купувати AELF сьогодні?

Aelf може стати вигідною інвестицією, якщо його ціна продовжить зростати, та цьому немає гарантій. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни AELF

За даними Digital Coin, за п'ять років ціна Aelf сягне 2 доларів. До 2023 року він підніметься до 0,72 долара, а потім дещо знизиться і згодом знову продовжить своє зростання. Виходячи з цього прогнозу, Aelf може бути вигідною довгостроковою інвестицією.

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