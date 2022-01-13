Zilliqa (ZIL) повернувся в рейтинг топ-100 найбільших монет за ринковою капіталізацією. За останні 24 години він колосально зріс і здорожчав трохи більше ніж на 10%. У цій короткій статті ми пояснимо, що таке Zilliqa, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз можна придбати ZIL, якщо ви вирішите це зробити.

Де зараз найкраще купувати ZIL

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Що таке ZIL?

Zilliqa — це загальнодоступний блокчейн без дозволів, який забезпечує високу пропускну здатність, а також може виконувати тисячі транзакцій за секунду. Його мета — вирішити проблему масштабованості та швидкості блокчейну, він використовує шардінг як рішення для масштабування другого рівня.

На цій платформі створили багато децентралізованих додатків, і станом на жовтень 2020 року вона також дозволяє здійснювати стейкінг і вирощувати врожай.

Як заявляють його розробники, Zilliqa є першим у світі публічним блокчейном, який повністю працює на сегментованій мережі. Завдяки цьому він може забезпечувати високу пропускну здатність та високу швидкість транзакцій за секунду, що, за словами його творців, вирішує проблему масштабування.

Оскільки кожен сегмент обробляє транзакції окремо, кількість транзакцій, які можна обробити за секунду, збільшується, якщо мережа зростає, адже відповідно збільшується і кількість сегментів.

Чи варто купувати ZIL сьогодні?

Попередні здобутки не є гарантією майбутніх. Багато платформ, що займаються прогнозуванням цін, роблять оптимістичні передбачення для ZIL. Проте будьте обережні, якщо вирішите вкладати гроші в цей нестабільний актив.

Прогноз ціни ZIL

За прогнозами аналітиків Price Prediction, ZIL перевищить 2,47 долара у 2030 році. Trading Beasts прогнозують, що Zilliqa перевищить 0,11 долара до кінця цього року.

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