Де сьогодні можна придбати GALA, нативний токен Gala Games

Ціна Gala сьогодні становить 0,51 долара США, а обсяг торгів за 24 години — трохи більше 1 мільярда доларів. За останню добу цей ігровий токен виріс на 11,50%. Якщо бажаєте дізнатися, що таке GALA, чи варто інвестувати в цю валюту та де можна придбати GALA, тут ви знайдете відповіді на свої питання.

Де можна зараз придбати GALA

Оскільки GALA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати GALA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити GALA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на GALA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть GALA.

Що таке GALA?

GALA — це нативний токен Gala Games, платформи, яка намагається повернути ігрову індустрію в інший напрямок та віддати гравцям контроль над своїми іграми. Місія Gala Games — створити «блокчейн-ігри, в які ви дійсно захочете грати». Цей проект хоче змінити ситуацію, коли гравці можуть витрачати сотні доларів на ігрові активи та проводити за грою багато годин, а потім одним натисканням кнопки у них можуть все відібрати. Його розробники планують відновити творче мислення в іграх, надаючи гравцям контроль над іграми та внутрішньоігровими активами за допомогою технології блокчейн.

Гравці можуть володіти невзаємозамінними токенами (NFT) і впливати на управління іграми в екосистемі Gala Games. Механізм голосування The Founder's Nodes дозволяє гравцям впливати на те, які ігри має розробляти Gala, і які ігри повинні отримати фінансування.

Чи варто сьогодні купувати GALA?

Ніколи не приймайте жодних рішень стосовно ваших фінансів без ретельного попереднього планування. Ігрові токени особливо нестабільні, навіть за стандартами криптовалют.

Прогноз ціни GALA

За даними Crowd Wisdom, протягом наступних кількох годин GALA буде торгуватися в коридорі між 0,46 і 0,52 долара. Їхня загальна рекомендація на наступні кілька годин – «Купувати». 4 з 5 індикаторів імпульсу є позитивними і лише один негативний.

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