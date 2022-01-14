Allbridge є унікальним цифровим активом, адже він використовує мережевий консенсус, який забезпечує стабільність і загальну прозорість системи. Це досить невеликий актив, який у рейтингу за ринковою капіталізацією займає позицію №3741, але він швидко зростає.

Якщо бажаєте дізнатися більше про Allbridge, зокрема, чи варто в нього інвестувати, а також чи варто зараз купувати Allbridge, читайте далі, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Allbridge

Оскільки ABR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ABR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ABR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ABR

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ABR.

Що таке Allbridge?

Творці Allbridge називають його як простим, сучасним і надійним способом передачі активів між блокчейн-мережами. Розробники планують, що актив перетвориться на багатоланцюговий хаб у стилі DAO, який буде поєднувати мережі EVM та не-EVM.

В чому унікальність Allbridge? Як правило, міст складається з розумного контракту, мережі оракулів і розумного контракту на цільовому блокчейні, який потрібен для того, щоб приймати вхідні дані від активних оракулів та отримувати нові токени, які надходять одержувачам.

Однак розробники цього токена вважають, що консенсус оракула (чи валідатора) має здійснюватися в ланцюгу. Кожну транзакцію валідатора можна перевірити за допомогою звичайного провідника блоків, і, якщо щось піде не так, це можна відразу визначити.

В екосистемі будуть використовувати окремий провідник блоків, щоб стежити за передачами мостів.

Чи варто купувати Allbridge сьогодні?

Перш ніж інвестувати в Allbridge, варто прочитати наш прогноз його ціни та деякі інші. Варто з недовірою ставитися до будь-яких цінових прогнозів.

Прогноз ціни Allbridge

Digital Coin Price має позитивний прогноз щодо цього токену. Вони прогнозують, що в майбутньому він буде торгуватися щонайменше за 16,23 долара і щонайбільше за 17,81 долара. За один рік ціна 1 Allbridge може піднятися до 6,9 долара. На даний момент він торгується приблизно за 4 долари.

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