Decentraland (MANA) підскочив і, можливо, здорожчає на 15%

Decentraland (MANA) компенсує свої втрати, що спостерігалися на початку січня. У 2021 році цей токен метавсесвіту був однією з найбільш популярних монет і, незважаючи на січневий ведмежий тренд, схоже, що MANA ось-ось зламає низхідну тенденцію. Завдяки тенденції до зростання токен може здорожчати на 15%. Розглянемо деякі важливі моменти:

Decentraland (MANA) наразі коливається в діапазоні між 2,20 і 2,82 долара, а це зона щоденного попиту, яка може спровокувати бичачу активність.

На момент написання статті токен торгувався за 2,96 долара, у внутрішньоденній торгівл за 24 години він зріс майже на 5%.

Також MANA знаходиться трохи вище своєї 100-денної простої ковзної середньої (SMA), а це свідчить, що починає з’являтися тенденція до зростання.

Джерело даних: Tradingview.com

Decentraland (MANA): аналіз ціни та прогнози

Більшу частину новорічних свят Decentraland (MANA) падав, та зараз починає демонструвати ознаки відновлення. За останні 24 години монета зросла на 5%, хоча за тиждень вона все ще знаходиться в мінусі десь на 8% .

Та найважливіше те, що тепер MANA торгується вище своєї 100-денної SMA. Якщо поточний імпульс збережеться, ми очікуємо, що в найближчі дні токен спробує перевищити свою 50-денну SMA на рівні 3,63 долара. Однак інвесторам слід очікувати значного опору біля позначки в 3,26 долара.

Незважаючи на це, ми уважно спостерігаємо, чи зможе MANA консолідуватися навколо 100-денної SMA. Якщо токен не втримає цю позицію, це може свідчити про його слабкість, і його ціна може легко скотитися до позначки 2,20 долара.

Чи варто купувати Decentraland (MANA)?

Отож, здається, зараз ціна Decentraland (MANA) трохи знижена. Токен торгується набагато нижче своїх історичних максимумів. Очікується, що найближчим часом токени метавсесвіту будуть зростати, тому рекомендуємо додати MANA до вашого інвестиційного портфелю. Люди, які хочуть скористатися відновленням ціни токена після січневого падіння, можуть пограти в короткострокову гру, але це дуже ризиковано.