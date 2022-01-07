MANA першою із 100 кращих за ринковою капіталізацією криптовалют почала відновлюватися після вчорашніх втрат. Сьогодні ціна Decentraland (MANA) в реальному часі становить 3,18 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 2,4 мільярда доларів. Decentraland зріс на 9,99% за останні 24 години.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Decentraland, ця інформація саме для вас.

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Що таке Decentraland?

За словами творців, Decentraland (MANA) – це платформа віртуальної реальності на базі блокчейну Ethereum, яка дозволяє користувачам створювати, використовувати й монетизувати контент і додатки.

У цьому віртуальному світі користувачі купують земельні ділянки, якими згодом можуть розпоряджатися, забудовувати їх, а також заробляти на них.

Decentraland запустили після первинного розміщення монет (ICO) на суму 24 мільйони доларів, яке відбулося у 2017 році. Закрита бета-версію віртуального світу вийшла у 2019 році, а в лютому 2020 року її відкрили для широкого загалу.

Відтоді користувачі створили багато різних проєктів на своїх ділянках LAND, зокрема інтерактивні ігри, обширні 3D-сцени та інші різноманітні інтерактивні активності.

Decentraland побудували для творців контенту, компаній та окремих осіб, які шукають новий художній засіб, бізнес-можливість чи джерело розваг.

Загалом, ігровий світ Decentraland, який називається «Метавсесвіт», ділиться на 90 601 індивідуальну ділянку LAND, кожна з яких представлена невзаємозамінним токеном ERC-721.

Розмір кожної ділянки LAND становить рівно 16 х 16 м (256 квадратних метрів), і її можна знайти за певною координатою в Метавсесвіті.

Хоча власники LAND можуть розвивати свою ділянку так, як їм заманеться, більша частина Метавсесвіту поділена на кілька районів, кожен з яких має свій розмір і тематику.

Ці райони створили за допомогою окремих краудсейлів для токенів MANA, і земельні ділянки в цих районах не можна продавати.

Чи варто купувати Decentraland сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-які рішення стосовно ваших фінансів.

Не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни Decentraland

Crowd Wisdom прогнозує, що протягом наступних кількох годин MANA буде торгуватися в діапазоні між 3,06 і 3,22 долара. Купувати – така їхня технічна рекомендація на найближчі години.

4 з 6 індикаторів імпульсу є позитивними. 1 з 6 індикаторів – негативний.

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