Decentraland швидко відновлюється: за останні 24 години зріс на 10%
MANA першою із 100 кращих за ринковою капіталізацією криптовалют почала відновлюватися після вчорашніх втрат. Сьогодні ціна Decentraland (MANA) в реальному часі становить 3,18 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 2,4 мільярда доларів. Decentraland зріс на 9,99% за останні 24 години.
Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Decentraland, ця інформація саме для вас.
Де зараз найкраще придбати Decentraland
eToro
Binance
Купіть MANA у Binance сьогодні
Що таке Decentraland?
За словами творців, Decentraland (MANA) – це платформа віртуальної реальності на базі блокчейну Ethereum, яка дозволяє користувачам створювати, використовувати й монетизувати контент і додатки.
У цьому віртуальному світі користувачі купують земельні ділянки, якими згодом можуть розпоряджатися, забудовувати їх, а також заробляти на них.
Decentraland запустили після первинного розміщення монет (ICO) на суму 24 мільйони доларів, яке відбулося у 2017 році. Закрита бета-версію віртуального світу вийшла у 2019 році, а в лютому 2020 року її відкрили для широкого загалу.
Відтоді користувачі створили багато різних проєктів на своїх ділянках LAND, зокрема інтерактивні ігри, обширні 3D-сцени та інші різноманітні інтерактивні активності.
Decentraland побудували для творців контенту, компаній та окремих осіб, які шукають новий художній засіб, бізнес-можливість чи джерело розваг.
Загалом, ігровий світ Decentraland, який називається «Метавсесвіт», ділиться на 90 601 індивідуальну ділянку LAND, кожна з яких представлена невзаємозамінним токеном ERC-721.
Розмір кожної ділянки LAND становить рівно 16 х 16 м (256 квадратних метрів), і її можна знайти за певною координатою в Метавсесвіті.
Хоча власники LAND можуть розвивати свою ділянку так, як їм заманеться, більша частина Метавсесвіту поділена на кілька районів, кожен з яких має свій розмір і тематику.
Ці райони створили за допомогою окремих краудсейлів для токенів MANA, і земельні ділянки в цих районах не можна продавати.
Чи варто купувати Decentraland сьогодні?
Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-які рішення стосовно ваших фінансів.
Не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.
Прогноз ціни Decentraland
Crowd Wisdom прогнозує, що протягом наступних кількох годин MANA буде торгуватися в діапазоні між 3,06 і 3,22 долара. Купувати – така їхня технічна рекомендація на найближчі години.
4 з 6 індикаторів імпульсу є позитивними. 1 з 6 індикаторів – негативний.
Decentraland у соціальних мережах
#Decentraland is just getting nasty wit it. #MANA $MANA pic.twitter.com/qzgWI1LZ92
— Chris Wilson (@mr_wilson562) January 7, 2022