DIA, токен платформи оракулів з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє учасникам ринку отримувати, надавати достовірні дані та обмінюватися ними, стрімко зростає через новину про лістинг на Coinbase. За останні 24 години токен здорожчав на 40,76%.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити Dia, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Dia

Оскільки DIA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати DIA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити DIA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на DIA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть DIA.

Що таке Dia?

DIA прагне бути екосистемою для відкритих фінансових даних в екосистемі фінансових смарт-контрактів, що об’єднує аналітиків, постачальників даних і користувачів.

Ця платформа забезпечує надійний міст між даними з різних джерел поза ланцюгом і смарт-контрактами в мережі, які можна використовувати для створення різноманітних фінансових DApps. Цей міст піддається перевірці.

DIA є токеном управління на платформі. Його створили на протоколі ERC-20 від Ethereum.

Цей проєкт заснували у 2018 році, а токени стали доступні для широкого загалу під час обмежених продажів з 3 до 17 серпня 2020 року. Тоді продали 10,2 мільйона токенів.

Чи варто купувати Dia сьогодні?

Пам'ятайте, що зробити точний прогноз стосовно криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, яке вплине на ваші фінанси. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни Dia

За даними Wallet Investor, DIA може бути поганим, ризикованим варіантом для 1-річних інвестицій. Очікується, що ціна DIA не буде зростати, тому будь-які поточні інвестиції в майбутньому можуть знецінитися.

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