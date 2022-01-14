Ціна Dogecoin (DOGE) почала зростати після того, як в інтернет-магазині Tesla підключили оплату за допомогою цієї мем-монети.

З того моменту, як Ілон Маск вперше написав про нього в Twitter у 2019 році, DOGE зріс більше ніж на 4000%.

За останні 24 години ціна DOGE зросла більше ніж на 17% і досягнула рекордних 0,199 долара. Обсяг торгів з 14 грудня склав близько 3,8 мільярда доларів, за даними CoinGecko, а загальна ринкова капіталізація становить 3,8 мільярда доларів.

Dogecoin і Tesla

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск підтримує і допомагає просувати Dogecoin на декількох платформах, зокрема під час інтерв’ю на американському телебаченні. І одного суботнього вечора в програмі Live Skit він назвав Dogecoin «майбутнім валюти».

Також Маск часто згадує DOGE у своїх соціальних мережах, і ці його згадування завжди асоціюються зі значною зміною вартості токену. Вперше він згадав Dogecoin у Twitte 2 квітня 2019 року, тоді він назвав криптовалюту «досить крутою».

У березні 2021 року Ілон Маск дозволив сплачувати автомобілі Tesla за допомогою біткоїну, але менше ніж за два місяці припинили приймати біткоїн-платежі, доки біткоїн не буде в плюсі. Та це було задовго до того, як виробник електромобілів Tesla відновив платежі біткоїнами; він відновив платежі в BTC у жовтні того ж року.

Минулого місяця (грудень 2021 року) Маск заявив, що незабаром Tesla почне приймати платежі в Dogecoin за свої товари. Він стримав своє слово: в інтернет-магазинах Tesla почали приймати платежі Dogecoin за певні товари.

Що можуть придбати клієнти

Тепер клієнти можуть обрати потрібне з низки товарів і оплати їх за допомогою монети DOGE.

BREAKING: Tesla has launched Dogecoin purchases on their online shop! You can purchase the Cyberwhistle for 300 $DOGE. The Giga Texas Belt Buckle is 835 $DOGE Link: https://t.co/VZhhL4PbWH pic.twitter.com/iPTwRUWMOS — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 14, 2022

До предметів, які клієнти можуть придбати за допомогою мем-монети, належать: пряжка для ремня Giga Texas, яка коштує 835 DOGE (166 доларів), кіберсвисток приблизно за 300 DOGE (59 доларів) та електричний кіберквадроцикл за 12 020 DOGE (2 391 доларів).

Ілон Маск особисто володіє Ether (ETH), (BTC) і Dogecoin (DOGE). За даними Bitcoin-скарбниць, компанія Tesla утримує приблизно 42 900 BTC на своєму корпоративному балансі, поступаючись лише MicroStrategy.