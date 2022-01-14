Рано вранці 14 січня Tesla почала приймати Dogecoin в якості оплати деяких своїх продуктів у своєму інтернет-магазині. Завдяки цій новині останні кілька днів Dogecoin зростає.

У цьому невеликій статті ви знайдете все, що вам потрібно знати про Dogecoin, зокрема де зараз найкраще купувати Dogecoin.

Де зараз найкраще купувати Dogecoin

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Що таке Dogecoin?

Dogecoin в якості більш дружнього і доступного аналога біткоїну. Це не єдина різниця різниця між ними; також різниця полягає в тому, що Dogecoin використовує технологію Scrypt замість протоколу proof-of-work, як це робить біткоїн.

Час блокування Dogecoin становить 1 хвилину, а його загальний запас не обмежений, тобто немає жодних обмежень стосовно кількості токенів Dogecoin, які можна видобути. Майнити Dogecoin можна самостійно, або приєднавшись до майнінг-пулу.

Майнер Doge може видобувати цю цифрову валюту на Windows, Mac таLinux, або за допомогою графічного процесора. Також починаючи з 2014 року можна майнити Litecoin під час процесу видобутку Dogecoin, адже ці процеси об’єднали.

Чи варто купувати Dogecoin сьогодні?

Dogecoin є найбільш цінною мем-монетою, але все ще залишається нею, і його ціна може різко коливатися в обидві сторони. Простий твіт від лорда криптомемів Маска може змінити його вартість. Перш ніж ви почнете інвестувати в нього, проаналізуйте ринок і будьте готові до несподіванок.

Прогноз ціни Dogecoin

Crowd Wisdom рекомендує купувати цей токен зараз. Аналітики цього ресурсу очікують, що протягом наступних кількох годин Dogecoin буде торгуватися в діапазоні від 0,16 до 0,20 долара. Вони дають позитивний прогноз. Цього року Dogecoin буде торгуватися мінімум за 0,08 долара і максимум за 1 долар.

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