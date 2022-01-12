Павелл стверджує, що ніщо не буде заважати регульованому стейблкоіну співіснувати з американською цифровою валютою центрального банку (CBDC).

Він також повідомив, що довгоочікуваний звіт про криптовалюти оприлюднять протягом кількох тижнів.

Криптовалюти та цифрова валюта центрального банку США можуть співіснувати, за словами голови Федеральної резервної системи Джерома Павелла.

Про це голова ФРС заявив, відповідаючи на пряме питання стосовно цього від сенатора Пета Тумі, під час виступу Павелла на Капітолійському пагорбі, коли його вдруге призначали на посаду голови ФРС.

Законодавець хотів дізнатися, чи є щось, що може перешкодити співіснуванню цифрового долара і стейблкоіну.

Як повідомляє Business Insider, Павелл відповів: «Ні, зовсім нічого.»

З його відповіді можна зробити висновок, що якщо Конгрес схвалить CBDC, і ФРС зможе його запустити, ніщо «не буде заважати добре регульованій приватній стабільній монеті співіснувати» в тій же фінансовій системі, що й цифровий долар.

Прикладом може бути USD Coin (USDC), стабільна монета, що прив'язана до долара США, яку випустили Circle і Coinbase.

Звіт про криптовалюти вже готовий

Павелл також повідомив, що невдовзі оприлюднять довгоочікуваний звіт про цифрові валюти. Він зазначив, що це відбудеться протягом кількох тижнів.

Він сказав сенатору Майку Крейпу, що звіт про криптовалюти вже готовий, і що його публікація затримується здебільшого через коригування монетарної політики.

Він зазначив, що підготувати звіт було складним завданням, і що агентство «не змогло довести його до того стану, як потрібно було б». Проте зараз він готовий до публікації.

«Звіт дійсно готовий до публікації, і я очікую, що ми його опублікуємо, не хочу повторювати що в найближчі тижні, але зараз він вже дійсно готовий», – повторив голова ФРС.

За словами Павелла, вони й далі продовжуватимуть роботу зі звітом, яка в основному буде полягати в тому, щоб «ставити питання та отримувати зворотній зв'язок від громадськості», а не просто зайняти заздалегідь визначені позиції з певних питань.

Та він додав, що це не означає, що ФРС не буде займати якихось позицій.

У грудні Павелл заявив, що не вважає, що криптовалюти становлять загрозу стабільності фінансової системи США. Раніше він також заявив Конгресу, що ФРС не збирається йти шляхом Китаю та забороняти криптовалюти.