Elrond (EGLD) повзе вниз у рейтингу криптовалют. Тиск на ціну знизив його ринкову капіталізацію. Хоча Elrond (EGLD) все знаходиться в топ-50 криптовалют, та монета може незабаром випасти з цього рейтингу, якщо нинішній спадний тренд продовжиться. На нашу думку, низхідний тиск ще не скоро закінчиться. Давайте спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Після того, як минулого року Elrond (EGLD) сягнув своїх історичних максимумів у 560 доларів, він впав більше ніж на 60%.

Хоча наприкінці 2021 року спостерігалося деяке відновлення, та загальна тенденція для монети залишається низхідною.

Аналіз технічних показників показує, що цей тиск закінчиться не скоро.

Джерело даних: Tradingview.com

Elrond (EGLD): прогноз та аналіз ціни

На момент написання статті Elrond (EGLD) торгувався за 214,74 долара. За день токен зріс приблизно на 5%, та за останні 7 днів торгується все ще з мінусом у 13%. Хоча EGLD і вдалося утриматися вище психологічно важливої позначки в 200 доларів, та він все ще торгується нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх.

Також ми помітили, що ціна токена знаходиться нижче корекції Фібоначчі на рівні 61,8%. З огляду на це, можна зробити висновок, що ведмежий тренд у самому розпалі. Якщо монета не зможе піднятися вище позначки в 245 доларів, цілком ймовірно, що її ціна буде залишатися в мінусі найближчим часом.

Чи варто купувати Elrond (EGLD)

Ну що ж, зараз, мабуть, не найкращий час купувати Elrond (EGLD). Але зрозумійте правильно. Ця монета дуже перспективна і може принести непогані прибутки своїм інвесторам у довгостроковій перспективі.

На нашу думку, ціна залишиться ведмежою, і було б краще почекати подальшого падіння, щоб придбати цей токен ще дешевше. Також Elrond (EGLD) вже дозрів для короткострокових ігор, тому людям, які хочуть зробити ставку на покращення настроїв крипторинку, варто звернути на нього увагу.